Cererea Danei Girbovan de retragere a demisiei a fost inregistrata la CSM

Potrivit acesteia, inca nu s-a stabilit data la care va fi luata in discutie de Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea Danei Girbovan.Dana Girbovan a precizat, miercuri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis respingerea numirii acesteia in functia de ministru al Justitiei, ca isi va retrage demisia din magistratura. "Am luat act de decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a respinge propunerea privind numirea mea in functia de ministru al Justitiei. Voi raspunde public, punctual, motivelor presedintelui, inclusiv aceluia ca propunerea ce ma vizeaza este 'total impotriva valorilor democratice', dupa ce acesta isi va motiva in scris si publica hotararea. (...) Mi-am inaintat demisia catre Sectia de judecatori a CSM, pentru a permite demararea procedurilor de numire.In noul context, aceasta nu mai este necesara, motiv pentru care imi voi retrage demisia depusa si voi cere Sectiei pentru judecatori a CSM sa ia act de acest fapt", a scris Girbovan miercuri pe Facebook.Pe 26 august, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de demisia din magistratura a judecatoarei Dana Girbovan. "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin demisie, a doamnei Dana Cristina Girbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj, conform art. 65 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (unanimitate) ", se arata in decizia CSM.Potrivit Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune prin decret al presedintelui Romaniei, la propunerea Sectiei pentru judecatori sau, dupa caz, a Sectiei pentru procurori.