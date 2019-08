Cine este Dana Girbovan, preferata Sputnik: A colaborat cu Iordache la amputarea Legilor Justitiei si sustine SS cu frenezie

A participat la modificarea Legilor Justitiei

Judecatorul este laudat intensiv, in ultimii doi ani, de Sputnik, agentia de presa ruseasca.Daca si Klaus Iohannis este de acord, Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, urmeaza sa ocupe fotoliul de ministru al Justitiei, dupa ce conducerea PSD a decis remanierea Anei Birchall din aceasta functie.Dana Girbovan (41 de ani) este din 2008 judecator la Curtea de Apel Cluj, Sectia Civila. Ea si-a inceput cariera in urma cu 19 ani, in 2001, si a activat in cadrul judecatoriilor Zalau si Oradea, Tribunalului Bihor si la Curtea de Apel Oradea.A candidat fara succes, in 2010, pentru un loc in Consiliul Superior al Magistraturii.Ea a ajuns cunoscuta in mass-media in urma interventiilor pe care le-a avut in calitate de presedinte al fantomaticei Uniuni Nationale a Judecatorilor din Romania. Asociatia este contestata in acest moment de mai multi magistrati.Cati membri mai are UNJR? Nimeni nu stie, inclusiv Dana Girbovan a refuzat sa dezvaluie acest lucru.UNJR s-a remarcat insa prin faptul ca a raspuns solicitarilor comisiei conduse de Florin Iordache (PSD) si a trimis mai multe propuneri de modificare a legislatiei din justitie.De altfel, Dana Girbovan si asociatia pe care o conduce au fost printre putinele asociatii de magistrati care au particpat la intalniri cu Iordache si in februarie 2017, imediat dupa instalarea politicianului in functia de ministru.De asemenea, Dana Girbovan a participat personal la discutiile din cadrul comisiei parlamentare care analiza modificarile la Legile Justitiei.Este o adept a infiintariii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS) . Recent a luat pozitie impotriva membrilor CSM care blocheaza, prin neprezenta la sedinta de plen, numirea sefului SS, sectie contestata de GRECO si Comisia de la Venetia.Girbovan sustine ca este inadmisibil "ca un raport GRECO sa fie folosit in acest mod, pentru a bloca pur si simplu aplicarea unei legi in vigoare, ale carei prevederi au trecut in mod repetat de filtrul CCR".De altfel, Girbovan a criticat modul in care sunt intocmite evaluarile GRECO: "Rapoartele GRECO pe Romania confirma, inca o data, ca aceste evaluari sunt nu doar vadit subiective, ci contin si erori grosiere."In declaratiile publice, Girbovan s-a remarcat ca un critic al activitatii DNA si impotriva protocoalelor semnate de SRI cu institutiile judiciare.Intr-o alta chestiune importanta, privind modificarea infractiunii de abuz in serviciu, Dana Girbovan pleda pentru instituirea unui prag valoric pentru incriminarea acestei infractiuni.Girbovan si UNJR au fost impotriva referendumului pe Justitie, pozitie pe care judecatorul a prezentat-o dupa intalnirea pe care Klaus Iohannis a avut-o cu asociatiile de magistrati."In ceea ce priveste tema referendumului, Justitia ca atare nu poate face subiectul unui referendum. Prin definitie, referendum inseamna ca poporul este chemat sa aleaga intre doua variante pe o chestiune de interes national. Or, tot ce tine de independenta Justitiei si stat de drept nu este negociabil si nu poate face obiectul unui referendum," explica UNJR.Nu este prima data cand numele Danei Girbovan este vehiculat pentru Ministerul Justitiei. In primavara anului 2017, ea ar fi fost dorita in aceasta functie de prim-ministrul de atunci Sorin Grindeanu, dupa plecarea lui Florin Iordache, artizanul OUG 13.Judecatorul a refuzat oferta, deoarece trebuia sa demisioneze din magistratura."In urma mai multor solicitari din partea presei, reafirm public ceea ce am spus si altor jurnalisti care mi-au cerut un punct de vedere: nu voi fi eu nominalizarea pentru functia de ministru al Justitiei deoarece, judecator fiind, nu pot ocupa o asemenea functie.Confirm faptul ca am avut o intalnire cu premierul Sorin Grindeanu in cadrul careia am discutat si aspecte ce privesc buna functionare a justitiei si care au fost cuprinse inclusiv in Memorandumul privind justitia," scria Dana Girbovan, la acea data, pe Facebook.Nu in ultimul rand, Dana Girbovan este apreciata de site-ul oficial de propaganda al Kremlinului, Sputnik.md."Nimeni nu se astepta la un asemenea curaj din partea PSD - si nici din partea premierului Viorica Dancila! Mai multi profesionisti in Guvern!", scrie vineri Sputnik.Sputnik a avut mai multe articole elogioase de-a lungul timpului la adresa ei. Cateva titluri din ultimile doua luni: "Judecatoarea Dana Girbovan intervine ferm si clar in cazul boicotului din Justitie", "Judecatoarea Dana Girbovan, declaratii exceptionale si curaj maxim - e atacata murdar!", "Judecatoarea Girbovan il face praf pe Iohannis: Pericol grav, pur si simplu demagogie", "Judecatoarea Dana Girbovan intervine transant in cazul Sorinei - clar, fara dubii!"