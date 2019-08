Judecatorul Cristi Danilet, dupa ce Dana Girbovan si-a retras demisia: E un curent dambovitean numit "independenta Justitiei de tip nou"

Ziare.

Girbovan, propusa de premierul Viorica Dancila la Ministerul Justitiei, si-a retras demisia dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca respinge "in integralitate" remanierea propusa de prim-ministrul Viorica Dancila."Un magistrat care demisioneaza este eliberat din functie de presedintele Romaniei prin decret care trebuie publicat in Monitorul Oficial. Pana la emiterea decretului, cica demisia se poate retrage. Desi eu spun ca efectele demisiei s-au si produs, din moment ce a fost data o hotarare a CSM care a luat act de demisie.In fine, cu alte cuvinte: rasalaltaieri erai magistrat si spuneai ca vrei separare de politic, alaltaieri se dovedeste ca negociai chiar tu un post politic, ieri demisionezi din magistratura, dar presedintele tarii inca nu apuca sa emita decretul de eliberare din functie sau acesta inca nu e publicat in M.Of, azi nu esti numit in acea functie politica, asa ca revii asupra demisiei, maine redevii magistrat independent la fel ca inainte si presedinte la asociatia cu 10 membri pentru care televiziunile condamnatilor politic ti se adreseaza cu 'sefa judecatorilor'.Cred ca este un curent dambovitean numit 'independenta Justitiei de tip nou'.PS. Te pomenesti ca seara asta presedintele emite decretul, ca mi se da argumentul peste cap.PPS: sa ne intelegem: daca un magistrat poarta un pix cu insemnele unui partid risca sa fie dat afara imediat. Ma rog, asta pana ieri", a scris Danilet pe contul sau de Facebook.Potrivit unor surse judiciare citate de Europa Libera, Lia Savonea, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), nu ar fi trimis la Palatul Cotroceni decizia Sectiei pentru Judecatori de acceptare a demisiei Danei Girbovan. La Palatul Cotroceni a ajuns doar cererea Danei Girbovan de demisie din magistratura, nu si hotararea Sectiei pentru judecatori a CSM care aproba aceasta demisie.Astfel, presedintele Klaus Iohannis nu a putut semna decretul de eliberare din functia de magistrat a Danei Girbovan, relateaza sursa citata.Judecatorul Dana Girbovan, de la Curtea de Apel Cluj, si-a dat luni demisia din magistratura , dupa ce a fost propusa de Viorica Dancila sa preia portofoliul Justitiei.La scurt timp, Lia Savonea a organizat o sedinta fulger si CSM a aprobat in 30 de secunde demisia acesteia. Insa presedintele Iohannis a anuntat, miercuri, ca respinge "in integralitate" remanierea propusa de premierul Viorica Dancila , precizand ca propunerile primite sunt inacceptabile.Ca urmare, miercuri seara, Dana Girbovan a anuntat ca isi retrage demisia din magistratura