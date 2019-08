Dan Barna (USR): Girbovan a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai "reformei" initiate de Dragnea si Iordache in Justitie

Ziare.

com

USR atrage atentia ca Girbovan a mai primit o data aceasta propunere, cand premier era Sorin Grindeanu, insa judecatorul sustinea public, la acea vreme, ca "magistratul este incompatibil cu functia de ministru"."PSD a decis astazi sa o remanieze pe Ana Birchall din functia de ministru al Justitiei din cauza ca a vrut sa desfiinteze Sectia Speciala.In locul ei va fi propusa Dana Girbovan, presedintele UNJR, sustinator al modificarilor aduse de PSD la Legile Justitiei si un critic al rapoartelor GRECO. A fost unul dintre magistratii care au sustinut introducerea unui prag pentru abuzul in serviciu.Ea este cea care a trimis Comisiei Iordache propunerea de infiintare a Sectiei Speciale, care a deschis dosare de intimidare procurilor cinstiti si a blocat dosarele lui Ghita si Hrebenciuc.Dana Girbovan trebuie sa isi dea demisia din functia de judecator la Curtea de Apel Cluj pentru a deveni ministrul Justitiei. Legea interzice propunerea unui magistrat pentru functia de ministru sau secretar de stat.Ea a mai primit propunerea de a deveni ministru al Justitiei, dupa OUG 13 si demisia lui Florin Iordache din Guvern. Atunci, Dana Garbovan l-a refuzat pe premierul Sorin Grindeanu si apoi a sustinut public ca magistratul este incompatibil cu o functie de ministru si ca vrea sa ramana doar judecator. Dar probabil s-au schimbat multe in 2 ani si jumatate", se arata pe pagina de Facebook a USR.Totodata, Dan Barna, liderul formatiunii politice, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu accepte aceasta propunere a social-democratilor."Sa speram ca nu va repeta istoria lui Tudorel Toader care a ajuns in Guvern sub haina de independent a unui profesor cu experienta si a subminat complet independenta Justitiei.Presedintele USR Dan Barna ii cere presedintelui Iohannis sa nu accepte aceasta numire si sa foloseasca toate parghiile pe care functia prezidentiala i le ofera pentru a se asigura ca PSD nu va reusi sa-si subordoneze Justitia", potrivit postarii.La randul sau, Barna a scris pe contul lui de Facebook ca Girbovan a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai "reformei" initiate de Dragnea si Iordache in Justitie."PSD si-a desemnat astazi ministrii cu numerele 72, 73 si 74.Au ajuns la 74 de ministri de 3 ani. Dintre cei trei, doamna Garbovan, propunerea pentru Justitie, iese in evidenta. A fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai "reformei" initiate de Dragnea si Iordache in Justitie, in favoarea penalilor din politica.Numirea doamnei Garbovan in Guvern este un semnal extrem de ingrijorator ca PSD va relua eforturile de a-si subordona Justitia. Ii cer presedintelui Iohannis sa nu accepte aceasta numire si sa foloseasca toate parghiile pe care functia prezidentiala i le ofera pentru a se asigura ca PSD nu va reusi sa-si subordoneze Justitia", a relatat pe Facebook presedintele USR.Social-democratii s-au reunit, vineri, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National al partidului, unde agenda discutiilor a inclus, printre altele, remanierea Guvernului.CEx al PSD a decis nominalizarea lui Mihai Fifor la Ministerul de Interne, iar senatorul PSD de Arges Serban Valeca a fost propus ca ministru al Educatiei Nationale.Surpriza sedintei a fost insa schimbarea conducerii Ministerului Justitiei . Ana Birchall a fost remaniata din functia de ministru, iar in locul ei a fost propusa Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania.