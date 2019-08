Dana Girbovan si-a dat demisia din magistratura ca sa fie ministru

Propunerile PSD ajung azi la Cotroceni

"In toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut si am crezut in ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei majoritati de moment.Odata ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata", anunta Girbovan, intr-o postare pe Facebook.Viorica Dancila este asteptata sa trimita, astazi, propunerile de remaniere presedintelui Klaus Iohannis.Ea a anuntat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, nominalizarile de ministri si a spus ca luni ii va trimite presedintelui solicitarile in acest sens.Propunerea pentru Ministerul Justitiei este judecatorul Dana Girbovan, in timp ce pentru Ministerul Afacerilor Interne a fost propus Mihai Fifor, iar pentru Ministerul Educatiei - Serban Constantin Valeca . Iulian Iancu a fost propus vicepremier pe probleme economice, iar Ana Birchall, pentru parteneriate strategice."Vreau ca la Ministerul Justitiei sa fie cineva care cunoaste foarte bine modul in care lucreaza magistratii, cineva care a lucrat alaturi de magistrati, cineva independent, si nu am vrut ca sa mai fie cineva inregimentat politic", a sustinut premierul, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD."Daca ne uitam la activitatea doamnei Dana Girbovan, vedem ca este o activitate in domeniu, o activitate foarte apreciata de catre toti magistratii", a adaugat ea.Nominalizarea Danei Girbovan pentru Ministerul Justitiei a fost criticata dur de Opozitie , dar si de asociatiile de magistrati