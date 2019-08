Hibele programului de reforma a Justitiei propus de Dana Girbovan. Ce nu spune viitorul ministru

Cate din toate proiectele propuse poate si realiza?

Ce facem cu Greco si Comisia de la Venetia?

"Concluziile MCV, eronate"

DNA si DIICOT, puse pe acelasi plan

De recuperarea prejudiciilor se ocupa Fiscul

Semnele de intrebare privind transparenta

Legea trebuia sa stabileasca procedura transparenta

Digitalizarea sa inceapa cu Ecris-ul

Mai este independenta justitia?

O parte din modificari sunt urgente si bine-venite, cum ar fi transparentizarea justitiei, degrevarea instantelor sau dezvoltarea logistici si infrastructurii instantelor si parchetelor, digitalizarea justitiei, masuri impotriva criminalitatii organizate si, in special, impotriva traficului de persoane umane, problema SIPA sau studierea justitiei comuniste si deschiderea arhivelor Ministerului Justitiei etc.Pe de alta parte, dintre proiectele propuse, o parte nu sunt in competenta ministrului Justititiei, iar alte obiective sunt controversate ori prin modul in care sunt puse in discutie, ori prin solutiile propuse.Prima intrebare care apare este cata demagogie este in magistratul Dana Girbovan, cand face aceste propuneri, daca le poate pune in practica si cat de mult are nevoie in realizarea lor de ajutorul Consiliului Superior al Magistraturii, condus de Lia Savonea, a Guvernului sau al Parlamentului?In redactarea acestui material, Ziare.com a stat de vorba cu mai multi magistrati, specialisti din CSM si MJ. Acestia au atras atentia si asupra unor discrepante intre pozitiile publice ale Danei Girbovan si obiectivele propuse.De exemplu, in cazul degrevarii instantelor, acestia atrag atentia ca UNJR, organizatia condusa de Girbovan, a sustinut ca apelurile si recursurile sa sejudece in complet format din 3 judecatori, fapt care a dus la dublarea activitatii la tribunale si curti de apel, exact ceea ce acum critica si vrea sa rezolve.Cele 12 obiective ale Danei Girbovan au fost publicate pe contul de Facebook al acesteia.De remarcat si ca Dana Girbovan nu pomeneste nimic in cele 12 proiecte despre recomandarile facute de doua organisme cheie: Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei si Comisia de la Venetia, organ consultativ al Consiliului Europei.Reamintin ca ambele organisme au criticat dur Legile Justitiei promovate de coalitia PSD-ALDE. Printre altele, era criticata atat folosirea repetata a ordonantelor de urgenta, cat si infiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS).In timp ce Dana Girbovan a pledat pentru infiintarea SS, fapt care intra in contradictie cu recomandarile celor doua institutii.Un alt subiect evitat de Girbovan, in proiectul sau de ministru: problema supra-aglomerarii penitenciarelor, in contextul deciziei pilot date de CEDO in cazul Romaniei.In raportul MCV de la finalul anului 2018, oficialii europeni au cerut suspendarea imediata a legilor justitiei si a ordonantelor de urgenta ulterioare, revizuirea legilor justitiei, tinand pe deplin seama de recomandarile din cadrul MCV, Comisiei de la Venetia si GRECO.Desi la momentul emiterii raportului MCV, Girbovan a declarat ca concluziile sunt eronate, acum, cu ocazia prezentarii celor 12 obiective, magistratul propus ministru al Justitiei isi nuanteaza pozitia si spune ca rapoartele MCV ar fi fost realizate avand la baza date incomplete, iar din acest motiv sunt eronate."In relatia cu Comisia Europeana, cea mai facila raportare este de a promite declarativ ca implementezi orice recomandare, fara nici o analiza. Ar fi insa o solutie demagogica, cu rezultate contrare, paradoxal, chiar obiectivelor urmarite de Comisie.O recomandare trebuie sa aiba in spate o baza factuala corecta si completa. In lipsa acesteia concluziile sunt, inevitabil, eronate. Din acest motiv dialogul, comunicarea si cooperarea sunt fundamentale in cadrul acestui mecanism," acum Girbovan.Asa ca judecatorul arata ca va explica "oficialilor europeni problemele din justitie in toata complexitatea lor, propunand si analizand apoi in comun solutiile"."Masuri impotriva criminalitatii organizate si, in special, impotriva traficului de persoane umane (sic!) ", este un alt obiectiv al ministrului propus al Justitiei.Potrivit Danei Girbovan, "exista o legatura stransa intre coruptie si criminalitatea organizata, de aceea va fi necesara o analiza cu privire la cauzele instrumentate de DNA si DIICOT avand ca obiect fapte de coruptie si legatura cu crima organizata"."In functie de concluziile analizei se vor putea stabili si solutii de prevenire si combatere eficienta pentru viitor", explica aceasta.Dana Girbovan pune pe acelasi plan DNA si DIICOT, fapt care aminteste de o mai veche strategie a PSD, comasarea celor doua parchete specializate. O metoda gandita la acel moment ca o cale de a scapa de anumiti procurori sefi si de a pune in frunte un procuror obedient.Despre "Combaterea coruptiei", Girbovan spune ca este o necesitate pentru orice stat ce are respect pentru cetatenii sai."O combatere a coruptiei sustenabila in timp trebuie dusa prin dosare facute profesionist, care sa reziste controlului instantelor de judecata, dublata de focalizarea pe recuperarea prejudiciilor", explica magistrartul.Afirmatiile sunt facute desi Ministerul Justitiei nu care nicio legatura cu "dosarele facute profesionist", nici cu controlul instantelor, atributie care apartine CSM si care se face prin intermediul Inspectiei Judiciare.In plus, MJ nu poate interveni in procesul de recuperare a prejudiciilor, structura din subordinea sa, Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), ocupandu-se de administrarea bunurilor indisponibizate, in timp ce de recuperarea prejudiciilor se ocupa ANAF, aflata in subordinea Ministerului Finantelor.Un alt obiectiv anuntat de Girbovan este "Transparentizarea justitiei"."Ministerul Justitiei trebuie sa devina model de bune practici in materia accesului la informatii de interes public", arata magistratul.Asta in contextul in care in calitate de presedinte al UNJR, Girbovan a evitat permanent sa dea publicitatii o infomatie cheie: Cati membri are ONG-ul din care face parte?"Procedura transparenta de numire la conducerea parchetelor", mai promite Dana Girbovan."Dezavuez din start orice intelegeri subterane in privinta numirii procurorilor sefi. In nici un caz, daca voi fi ministru, numirea procurorilor sefi nu va fi rezultatul vreunor intelegeri politice, asa cum din pacate s-a intamplat in trecut, cu efecte vadit nocive pentru justitie", spune judecatorul.Procedura trasparenta de numire a procurorilor-sefi trebuia stabilita prin lege, la modificarea careia UNJR a participat activ, prin discutiile din Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache.Procedura este transparenta cat permite legea, explica surse din magistratura.Paradoxal, exista criterii de management pentru orice functie de conducere din parchete, mai putin pentru cele centrale."Problema nu este la procedura propriu-zisa, ci faptul ca lipsesc criteriile de punctare a candidatilor, care nu sunt stabilite in nicio lege", mai explica surse din magistratura."Digitalizarea justitiei a devenit norma in foarte multe state deoarece scade costurile si creste eficienta si echitatea", explica Girbovan, un alt obiectiv pe care si-l propune ca viitor ministru al Justitiei. Ea pledeaza pentru introducerea dosarului electronic, iar partile din dosar sa aiba acces on-line la actele din proces.Surse din magistratura explica insa ca totul trebuie inceput cu actualul sistem al instantelor, Ecris, care se blocheza frecvent si este mai mereu in lucrari de mentenanta.Capitolul "digitalizarea instantelor" ar fi trebui sa inceapa cu remedierea acestui program."Povestea trebuia sa inceapa cu asta, nu cu SF- uri. Dovada ca nu stie situatia concreta. In ultimii ani, au fost incheiate mai multe contracte prin care s-au inlocuit peste 50% din echipamentele IT din instante si parchete", mai explica sursele citate.Una dintre problemele sistemului este cine gestioneaza bugetele instantelor. Cu exceptia Inaltei Curti, bugetele instantelor, care sunt parte a puterii judecatoresti, au continuat sa ramana la Ministerul Justitiei, care e parte a puterii executive. Justitia mai este independenta in acest caz?"Dupa o consultare cu Sectia pentru judecatori a CSM si cu ICCJ, voi propune o initiativa legislativa pentru rezolvarea acestei probleme recurente. Este absurd ca puterea judecatoreasca, independenta potrivit Constitutiei, sa nu isi gestioneze independent bugetul, in timp de Ministerul Public, IJ, CSM si ICCJ o fac", mai propune Girbovan.Surse din MJ au explicat insa pentru Ziare.com ca bugetele instantelor au ramas la Ministerul Justitiei, dupa ce sefii inaltei Curti si ai CSM nu au vrut sa le preia."Din pacate, la capitolul financiar, un ministru trebuia sa ia in calcul bugetul penitenciarelor si problema supraaglomerarii. Nimic nu scrie despre asta, dovada ca va accepta tot masuri precum recursul compensatoriu. Orice ministru ar trebui sa stie ca rezolvarea problemei sistemice din hotararea pilot CEDO presupune investitii in infrastructura, este piatra de incercare a acestui minister", au conchis sursele citate.