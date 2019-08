Lia Savonea a organizat o sedinta fulger si CSM a aprobat in 30 de secunde demisia Danei Girbovan

UPDATE

Sedinta surpriza

Ziare.

com

Este oficial: Sectia pentru judecatori din CSM a decis, in unanimitate, eliberarea din functie, prin demisie, a Danei Girbovan.Propunerea privind eliberarea din functie urmeaza sa fie inaintata presedintelui Klaus Iohannis, care trebuie sa emita un decret in acest sens.Sedinta sectiei nu era afisata de dimineata pe site-ul institutiei. Doua puncte au fost pe ordinea de zi, eliberari din functie prin pensionari si eliberari din functie prin demisie. Sedinta a durat mai putin de 30 de secunde, cat a citit secretarul CSM ordinea de zi.Potrivit procedurii, decizia CSM in cazul acestei demisii trebuie inaintata Administratiei Prezidentiale, iar presedintele trebuie sa emita un decret de eliberare din functia de judecator.Astfel de situatii s-au mai intamplat in doua situatii, la numirile in functiile de ministru al Justitiei pentru Robert Cazanciuc si Mona Pivniceru.Dana Girbovan a anuntat, luni, pe Facebook, ca a inregistrat astazi cererea de demisie la CSM.