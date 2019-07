Artistii s-au dus in Parlament, Breaz a chiulit. Din cauza Guvernului, toti managerii din cultura au ajuns infractori

Discutii, nu si solutii

Caramitru: Am fost amenintat precum cu Inchizitia

Guvernul spune ca a dat bani, dar a luat cu doua maini

"Se pregateste Romania de o criza?"

Ziare.

com

Audierea managerilor institutiilor de cultura aflate in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in legatura cu "pericolul subfinantarii principalelor institutii de cultura din Romania si pentru identificarea solutiilor de rezolvarea situatiei", a avut loc miercuri, la pranz.Asta in conditiile in care Breaz este si senator, deci avea si atributii parlamentare de onorat, iar sedinta de Guvern nu incepe decat la ora 16:00.La discutii au luat parte directori ai unor teatre nationale si muzee din Bucuresti si din tara. O parte dintre ei si-au expus parerile si problemele, insa nu au fost identificate solutii.Directorul TNB si-a inceput expunerea: "Problema numarul 1 a fost la 'Bunuri si servicii'. Am vazut declaratii continue din partea ministrului Culturii potrivit carora nu avem voie sa ne plangem pentru ca au crescut bugetele. Noi am primit 4 milioane in plus la cheltuieli de personal, de unde nu pot muta un leu la alt capitol, si 2 milioane mai putin la bunuri si cu 1 milion mai mult la venituri proprii. E un nonsens. Bugetul a devenit functional la mijlocul lunii mai, desi era normal sa fie in ianuarie. Asadar, am ramas cu totii datori la numeroase facturi obligatorii"."Ministrul Breaz ne-a spus ieri 'asteptati sfarsitul anului si poate se rezolva'. Ce sa se rezolve? Nu vom mai exista".El a precizat ca din 850 de posturi necesare, TNB are 480 de posturi ocupate. "Am adus oameni din afara, 54, dintre care 39 sunt tehnicieni, iar ceilalti: palarier, cabinier si femei de serviciu", a explicat el. Caramitru a subliniat ca, fiind adusi in aceasta situatie, toti managerii sunt "infractori"."Am fost obligati, toti cei de aici. Si va atrag atentia ca acum, la nivelul bugetului pe care il avem si al cheltuielilor pe care le-am facut, si al datoriilor, noi, toti, suntem niste infractori. I-am spus si doamnei prim-ministru ieri. Ni s-a spus ca nu se aproba programul minimal fara mentiunea din josul paginii, care spune: mangerul a intocmit programul pe 2019 asigurand cheltuielile de intretinere si functionare a institutiei pe tot parcursul anului financiar.Pai, da. Noi suntem buni de plata. Avem, suntem in situatia ca, neplatind la timp, sa apara penalitati. Cine va plati? Domnul ministru al Finantelor ne-a spus: 'Ati semnat?'. Am semnat, pentru ca a fost un mic santaj, ca altfel nu puteam sa functionam. Noi am facut toate contractele la inceput de an. Suntem in culpa juridica. Suntem pusi de minister in aceasta situatie".Asa cum s-a exprimat si ieri, Caramitru a reiterat: "Corpul de control pentru ce vine? Pentru ca eu am ridicat problema bugetului? Am fost amenintat precum cu Inchizitia, am spus. Nu poate veni inainte sa ia in consideratie rapoartele Curtii de Conturi, care nu pot sa cred ca e sub nivelul Corpului de control din MCIN. Acum, TNB e sub controlul Curtii de Conturi pana la finalul lui iulie. An de an, de 14 ani, am trecut prin asta".TNB e cel care poate raporta ca, din venituri proprii, realizeaza 20% din totalul cheltuielilor, ceea ce "este o cifra cosmica pentru Romania", a mai spus Caramitru. "In 2018, am avut 707 de reprezentatii si am incasat 8 milioane de lei. In primul semestru al acestui an, avem 473 de reprezentatii si incasari de 6 milioane. Am putea sa depasim veniturile obligatorii pana la sfarsitul anului, dar nu putem face spectacolele. Am renuntat la 2 premiere".Faptul ca s-a taiat bugetul de la Cultura a fost "politic", a completat Caramitru.Managerul Muzeului National de Istorie a Romaniei a adaugat: "A fost declansata o campanie ca in anii 1950 si managerul e vazut ca un chiabur", a spus Ernest Oberlander-Tarnoveanu. "El da salarii si, vezi Doamne, el duce de rapa institutia. Ne-am supus tuturor reglementarilor", a spus el. "Raportam luna de luna ministerului, iar acelasi minister ne pune in situatia de a incalca prevederile unui contract si de a ajunge tot mai aproape de zona deifinita de Codul Penal. (...) Noi nu facem decat sa aplicam legea si toti cei pe care ii cunosc sunt oameni responsabili".Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii "George Enescu", a declarat despre intrevederea de marti de la Palatul Victoria: "Cei doi ministri ai Culturii si Finantelor vor stabili care e cuantumul rectificarii pana luni. Saptamana viitoare toate institutiile ce tin de MCIN vor discuta cu directorii economici din minister pentru a ajunge la un minim necesar pentru o buna functionare. Doamna prim-ministru va convoca o noua intalnire cu managerii de institutii saptamana viitoare.Problema sunt banii si cum ii impartim. Am propus sa se stabileasca criterii si prioritati dupa care sa se intoarca suma ce revine Ministerului Culturii. Pentru ca instititutiile reprezentative trebuie sa aiba prioritate in redistribuirea sumei care va exista pentru MCIN. Altfel, daca se imparte pe simpatii s-ar putea sa nu ajunga nici pentru Filarmonica din Botosani, nici pentru cea din Bucucuresti".Beatrice Rancea a anuntat ca, la Opera din Iasi, exista riscul ca Corpul de balet sa fie desfiintat. Paula Popoiu a spus ca nu poate plati paza pentru Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti"."Nu stiam ca vor fi taieri de bani. Acum nu pot plati paza... Avem 360 de actiuni pe an si am crezut ca vom primi macar acel buget pe care l-am primit anul trecut, dar nu cu 30% mai putin. Bugetul a crescut, dar pentru salariile care au crescut conform legii, nu. De 3 ani nu am primit niciun leu pentru investitii. Patrimoniul e pe cale de disparitie, dar nu putem achizitiona noi obiecte care ne sunt oferite. Tot de 3 ani nu obtinem bani pentru investitii pentru restaurare. Am facut tot felul de dulcegarii la primar pentru a veni sa ne repare un acoperis".Virgil Nitulescu, managerul Muzeului National al Taranului Roman si reprezentant al Retelei Nationale a Muzeelor din Romania, a anuntat ca a inmanat o lista cu problemele financiare cu care se confrunta muzeele. "Sunt foarte nemultumit pentru ca in media s-a spus ca actorii au ceva cu guvernarea, ca parea un conflict personal, este vorba despre un conflict pe care instititutiile publice aflate in subordinea MCIN le au cu Mininisterul Finantelor, nu cu cel al Culturii"."Fata de 2018, bugetul pentru MNTR e cu 2,81% mai mare. A crescut pentru salarii, dar a scazut cu 33% pentru 'Bunuri si servicii'. A crescut salariul minim pe economie. Scaderea reala ar putea fi, de fapt, de 37% (...) Am decis sa reducem fata de anul trecut cu 1/3 programele culturale oferite publicului", a spus Nitulescu.El a adaugat ca muzeul pe care il conduce a primit abia in luna mai doar 30% din suma solicitata. "Se pregateste Romania de o criza? Pentru ca pe noi ne afecteaza foarte mult si afecteaza identitatea culturala a Romaniei".La intalnire au participat, intre altii, reprezentanti ai Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Institutului National al Patrimoniului, Teatrului National din Craiova, Muzeului National de Arta al Romaniei, Teatrului National de Opereta, Centrului National al Dansului, Operei Nationale din Cluj-Napoca.