Cultura sa inghete! E un frig incredibil in Biblioteca Nationala si Guvernului putin ii pasa

Problema este ca in unele parti ale bibliotecii nu mai functioneaza, inca din octombrie, sistemul de incalzire, de care responsabil este Ministerul Culturii, care are sediul in aceeasi cladire, arata Scena9 Practic, biblioteca are caldura de la RADET printr-un punct termic aflat in administrarea Ministerului Culturii, insa in ultimele luni institutia condusa de Daniel Breaz nu a avut contract de mentenanta cu o firma specializata care sa se ocupe de acest sistem, pentru ca bugetul nu a inclus si astfel de cheltuieli."O mica parte dintre echipamentele de climatizare prezinta erori/avarii datorate lipsei contractelor de mentenanta si neinlocuirii la timp a consumabilelor", a spus Carmen Mihaiu, directorul serviciului de comunicare de la biblioteca.O angajata care a dorit sa ramana anonima a relatat pentru sursa citata: "Noi, cei de la comunicare, am fost cei mai vocali si am trimis hartii catre conducere, am iesit in presa. Asta pentru ca ajunsesem sa stam singuri in salile de lectura"."Biblioteca da vina pe Minister, Ministerul pe Biblioteca. De fapt, nici nu conteaza a cui este vina. Conteaza sa se remedieze, fiindca altfel ne pierdem scopul: acela de a fi o biblioteca buna pentru toti. Doar de-asta scrie Nationala pe noi", a adaugat aceasta.Liliana-Roxana Hudrea, presedintele Sindicatului Bibliotecii Nationale, spune ca pe langa oamenii care vin si stau cu orele si citesc purtand mai multe haine pe ei pentru a nu ingheta, situatia este periculoasa si pentru carti."Colectiile noastre de documente si de carti ar trebui sa stea intr-un microclimat de umiditate si temperatura specific, prevazut in lege. Asta e valabil pentru cartile curente, dar ganditi-va ca avem carti de patrimoniu, incunabule, manuscrise", a explicat Hudrea.Aceasta spune ca si la vara va fi situatia dificila, in lipsa sistemului de aerisire. "Daca nu avem sistemul de ventilatie, iar nu e bine, nici pentru angajati si utilizatori, care oricum mai suportam, nici pentru carti, care se vor deteriora. Iremediabil unele", a punctat ea.Sursa citata noteaza ca Ministerul Culturii refuza sa ofere o declaratie referitoare la aceasta problema.