Declaratia ministrului Breaz, la o luna jumatate de la cazul de la Caracal: Nu cunosc situatia transportului elevilor acolo

"Nu cunosc situatia exacta vizavi de ce se intampla la Caracal si in suburbiile acestui oras. In primul rand cei care trebuie sa asigure transportul sunt autoritatile locale. Sunt trasee. Eu cunosc cel putin situatia din judetul de unde provin eu, din Alba.Sunt trasee scoase de catre Consiliul Judetean la licitatie pentru diverse firme care doresc sa trasnporte persoane pe trseele respective. Tot in Alba sunt facute asociatii create intre municipii si comune, s-a creat o retea de transport in comun care functioneaza foarte bine. Eu cred ca acelasi model ar putea fi luat si aici", a spus Daniel Breaz.Ministrul a afirmat ca Guvernul deconteaza naveta elevilor si ca a discutat cu Asociatia Transportatorilor si cu Grupul de Dialog Social din Minister, sugerand linii speciale de transport pentru elevi."Daca discutam din punctul de vedere al MEN ce face Guvernul pentru copii, da, le decontam tuturor celor care merg la scoala, abonamentele. Chiar am avut o discutie atat cu Asociatia Transportatorilor, cat si cu grupul de dialog social la nivel deMEN exact despre aceasta problema. Chiar le-am sugerat sa creeze linii doar pentru elevi, acolo unde avem grupuri vulnerabile, acolo unde avem un numar mare de elevi, sa creeze linii de transport speciale pentru elevi. Ei vor avea abonamentele decontate", a mai spus Breaz.Acesta s-a declarat ingrijorat de situatia de la Caracal, unde copiii merg in continuare la scoala folosind masini de ocazie."Situatia de la Caracal ma ingrijoreaza si pe mine. Eu o sa am o discutie cu inspectorul scolar general cat si cu autoritatile locale din Caracal ca sa vedem daca intr-adevar in zona respectiva nu exista linii de transport in comun nu doar pentru elevi, ci si pentru persoane, pentru a avea anumite linii de transport in comun, linii ce pot fi accesate zilnic pentru a se putea deplasa intre localitati", a afirmat Daniel Breaz, ministru interimar al Educatiei.