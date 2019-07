Ministrul Culturii le raspunde actorilor: Nu demisionez. TNB are un buget mai mare decat anul trecut cu 4 milioane de lei

Ziare.

Intrebat daca isi va da demisia, Breaz a replicat: "Nu am niciun motiv. Tot ce am facut a fost sa gestionez cat se poate de realist bugetul ministerului si cred ca in cele sapte luni am realizat niste lucruri importante in minister".Ministrul a insistat asupra faptului ca nu s-au taiat bugetele teatrelor, precizand ca TNB are "un buget mai mare decat anul trecut cu 4 milioane de lei". Breaz a admis ca la capitolul bunuri si servicii (de unde se platesc si colaboratorii) anumite sume sunt mai mici, sustinand "ca un manager care primeste o anumita suma trebuie sa gestioneze bugetul sa se incadreze".Ministrul a adaugat ca doar cateva institutii au solicitat suplimentarea la capitolul bunuri si servicii, precizand ca are doar 4-5 cereri in acest sens.Amintim ca artistii romani se plang de faptul ca autoritatile locale au taiat masiv fondurile alocate institutiilor de cultura si duminica au iesit in strada . Luni, premierul Viorica Dancila a spus ca se va intalni cu actorii, lucru care s-a si intamplat marti.Dupa intalnire, Ion Caramitru a cerut demisia ministrului Culturii.