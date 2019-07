Ministrul Culturii trimite Corpul de Control la TNB

Ziare.

"Nu am trimis niciun Corp de Control si imi pare rau ca s-a interpretat si domnul manager a interpretat gresit ca eu vreau sa verific managerul.Nu vreau sa verific managerul si nu am absolut nicio treaba si, inca o data pot sa spun, il apreciez pe domnul Caramitru, ca si actor.Sunt solicitari din partea angajatilor si nu sunt solicitari de a trimite Corpul de control doar la Teatrul National din Bucuresti, si la alte institutii din subordine. Ce pot sa fac, sa nu dau curs acestor solicitari? Inca nu am trimis Corpul de control, dar am solicitari atat de la TNB, cat si de la alte institutii din tara.Il apreciez pe domnul Caramitru foarte mult ca si actor, despre manager nu emit nicio opinie in acest moment, eu doar vreau sa vad cum sunt cheltuiti banii care sunt pusi la dispozitia Teatrului National Bucuresti de catre Ministerul Culturii si, bineinteles, care vin de la bugetul...", a declarat Breaz, la Palatul Victoria.El a precizat ca va trimite Corpul de control la TNB, rugat sa confirme acest lucru."Asta spuneam, da, da. In functie de graficul de activitati ale Corpului de control, pentru ca e un grafic de activitati, avem mai multe tipuri de institutii in subordine, s-au mai facut si alte controale. Primim solicitari si trebuie sa dam curs acestor solicitari ", a explicat Daniel Breaz.Marti la amiaza, Ion Caramitru, managerul Teatrului National Bucuresti, i-a cerut demisia ministrului Culturii , dupa o intrevedere avuta cu acesta si cu premierul Viorica Dancila.La randul sau, Daniel Breaz a transmis ca nu are de gand sa se retraga din functie.