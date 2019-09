Breaz da vina pe primari pentru scolile cu toalete in curte si ii cearta: Sa se miste mai repede

Ziare.

Breaz a declarat ca aceste scoli se afla in administrarea primariilor si le-a cerut edililor sa se "miste mai repede"."Scolile se afla in administrarea primariilor, acolo unde primarii sunt destoinici, sunt preocupati de invatamant, e problema infrastructurii. Toate aceste lucruri se rezolva, s-au rezolvat. Sunt si locuri unde va trebui sa mai insistam, sa comunicam mai mult cu primarii astfel incat sa-i constientizam de faptul ca trebuie sa se miste mult mai repede.Procedeele de licitatie trebuie pornite undeva, cu mult inainte de terminarea anului scolar pentru ca, pe perioada vacantei de vara, aceste probleme sa fie rezolvate, sa nu ne mai lovim de aceste probleme cu o saptamana inainte de inceperea anului scolar", a declarat Daniel Breaz, luni, aflat la o scoala din Bucuresti, arata Mediafax In continuare mii de elevi merg sa invete in scoli care au toaletele in curte. In Botosani, de exemplu, nu mai putin de 157 de scoli sunt in aceasta situatie. In Teleorman sunt in continuare 43 de scoli cu aceasta problema, desi judetul a primit trei milioane de lei pentru investitii in acest sens.In judetul Galati, 25 de unitati din judet au toaleta in curte, iar numarul ajunge la aproximativ 100 in Maramures.In Salaj, din totalul de 347 de unitati de invatamant, nu au fost autorizate un numar de 6 din cauza grupurilor sanitare necorespunzatoare, a lipsei apei potabile sau a necesitatii unor lucrari de reabilitare a infrastructurii.