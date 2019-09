Breaz spune ca slujbele religioase de la ceremoniile de incepere a noului an scolar nu sunt obligatorii

Ziare.

"Nu putem sa spunem ca aceasta slujba este ilegala. Nu este obligatorie. Daca cei din unitatea respectiva de invatamant considera, doresc sa cheme un preot pentru a tine o slujba, nu este absolut nimic ilegal. Nu este obligatoriu. Daca era ceva obligatoriu se impunea si aveam alte discutii, era discutabil. Dar, aici, fiecare scoala, fiecare director, fiecare consiliu de administratie al scolii poate sa invite, daca doreste, un preot pentru o slujba.Ati vazut vreo reactie negativa din partea parintilor, astazi? Nu am vazut nicio reactie negativa. Conducerea scolii decide daca invita sau nu un preot la deschiderea anului pentru a tine o slujba. Inca o data: nimeni nu obliga prezenta unui preot in scoli la deschiderea anului scolar", a declarat Breaz, care a participat la ceremonia de deschidere a noului an de invatamant la Scoala gimnaziala nr. 79 din Bucuresti.Ministrul interimar al Educatiei a dat asigurari ca elevii din clasele terminale, a VIII-a sau a XII-a, nu vor mai avea surpriza unor modificari legislative pe parcursul acestui an scolar."Nu. Nu, nu. Cu siguranta, nu. Doar le doresc succes, sa se pregateasca, sa fie sarguinciosi, sa invete si vor avea de castigat", a spus ministrul.Intrebat despre o fotografie dintr-un auxiliar pentru clasa a VII-a, care circula pe internet, in care elevii ar fi pusi sa ghiceasca in ce zodie a fost Mircea cel Batran , ministrul a raspuns:"Sincer, nu am vazut si nu vreau sa comentez acel manual. Daca as fi vazut as fi avut un punct de vedere. Dar pana la urma este o captura pe internet. Sa nu fie un fake news. Inca o data va spun: nu am vazut manualul, dar e o captura pe internet. O sa ma uit.O sa cer acele manuale si o sa cer sa vad daca intr-adevar exista asa ceva in interiorul manualului. Manualele, chiar daca nu au fost tiparite pentru clasele a VI-a si a VII-a in integralitate, manualele respective se gasesc in format electronic pe site-ul ministerului. O sa consult si chiar o sa cer sa vedem daca exista asa ceva".