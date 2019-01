Daniel Zamfir (ALDE) cere BNR sa stopeze calcularea ROBOR si il cheama pe Isarescu in Parlament UPDATE Ce-i raspunde BNR

Zamfir: Vor fi audieri

Acesta a solicitat Bancii Nationale a Romaniei (BNR) ca, incepand de luni, sa opresca acest mecanism artificial de calculare a ROBOR."Vor fi audieri incepand din 29 ianuarie in care vor fi invitati Mugur Isarescu sa prezinte explicatii si presedintele Consiliului Concurentie si toti autorii implicati. Am decis sa fac publice aceste informatii inainte de audiere pentru ca eu consider de interes public deosebit.", a declarat Daniel Zamfir, presedinte al Comisiei economice a Senatului, intr-o conferinta de presa sustinuta duminica la sediul ALDE din Capitala.Senatorul ALDE a explicat ceea ce el considera ca este mecanismul prin care BNR umfla ROBOR. In acest sens a prezentat documente cu date despre ROBOR si cu declaratii ale guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pe care le-a catalogat drept "contradictorii". De asemenea, acesta a vorbit despre un raport al unei investigatii incepute 2008 si incheiate in 2011, insa care nu a fost finalizat cu nicio rezolutie."Investigatia a inceput in 2008 si s-a terminat in 2011, insa s-a terminat cu nicio rezolutie. Nu a fost tras nimeni la raspunde si nici nu a fost clasata din lipsa de probe. Trebuia sa existe un ordin al presedintelui de inchidere a acestei investigatii, sa stim ca nu este nimic acolo.Pur si simplu a fost musamalizata si tinuta la dosar. Daca aceste documente fac obiectul cercetarii altor institutii ale statului, e perspectiva lor. Eu fac acest demers doar din perspectiva interesului public. Poate gasi aceste documente la Consiliul Concurentei sau la Comisia economica, le pot prezenta oricand", a declarat Daniel Zamfir.Astazi ROBOR se calculeaza in felul urmator: 10 banci sunt alese, apoi timp de 15 minute, ele stabilesc o cotatie la care se imprumuta ele intre ele. Dupa 15 minute, inceteaza procedura de fixing, de stabilire a ROBOR, dupa care in cursul zilei se continua procedura de imprumut intre banci.Veti vedea ca dupa acele 15 minute dobanda e mult mai mica. De asta spun ca cer BNR ca de maine sa puna capat acestei practici si prin parghiile pe care le are sa stabileasca ROBOR in functie de tranzactiile care se fac si nu in functie de cotatii, pentru ca veti vedea ca sunt banci care coteaza intentionat la valori mari, doar ca sa ridice acest indice al ROBOR care afecteaza de ani de zile imprumuturile romanilor", a mai explicat Zamfir.Senatorul ALDE a adaugat ca s-a intrebat si daca BNR intervine in cursul valutar, in contextul in care cursul de schimb leu/euro a ajuns vineri la un maxim istoric de 4,6975 lei, precizand ca Mugur Isarescu va fi intrebat si despre aceste aspecte.", a mai spus parlamentarul ALDE.Intrebat ce va face in cazul in care Mugur Isarescu si Marius Chiritoiu nu vor veni la audiere, Daniel Zamfir a spus ca nu vrea sa se gandeasca la acest lucru, insa a amintit despre obligatia de a participa la audierea unei comisii, invocand cazul Laurei Codrutei Kovesi, care a fost chemata in mai multe randuri la comisia speciala de ancheta a alegerilor din 2009, iar fosta sefa a DNA a refuzat participarea.Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a declarat la Digi24, in replica la acuzatiile senatorului ALDE ca parlamentarul are "probleme de intelegere a pietei" si ca face "un lung sir de confuzii"."Piata ROBOR functioneaza de mai bine de 10 ani si acum s-a trezit dansul sa spuna ca e manipulata. (....) A venit cu mailuri de acum 10 ani. Face un lung sir de confuzii si reintrepretari si incearca sa lanseze o confuzie totala", a declarat purtatorul de cuvant al BNR.El a mai spus ca senatorul ALDE are "probleme de intelegere a pietei" si ca mecanismul pentru ROBOR este unul extrem de transparent, fiind comunicat in permanenta de BNR.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,93%, de la 2,90% joi, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Cursul de schimb leu/euro a atins vineri un nou maxim istoric, de 4,6975 lei, ca urmare a unei cresteri de 0,18% fata de joi, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Aceasta a fost a patra zi de crestere consecutiva, continuand tendinta de saptamana trecuta.