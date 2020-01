Daniel Chitoiu, pus sub acuzare pentru ucidere din culpa. Fostul ministru sustine ca nu vorbea la telefon la volan

Chitoiu: Am participat la acte procedurale

Un procuror din cadrul Parchetul Trribunalului Arges a dispus joi dimineata "Anuntula fost facut de Ministerul Public. Potrivit sursei citate, Daniel Chitoiu a fost audiat, iar in cadrul acestei proceduri "i-au fost aduse acestuia la cunostinta calitatea de suspect, drepturile si obligatiile procesuale, in prezenta aparatorului sau ales."Daniel Chitoiu a plecat de la sediul Parchetului Tribunalului Arges dupa aproximativ 15 minute, el spunand ca a participat la "acte procedurale".Raspunzand intrebarilor jurnalistilor, el a negat ca ar fi vorbit la telefon in momentul producerii accidentului.De asemenea, a precizat ca nu a luat legatura cu familia celor doua persoane ucise in accident.In 26 decembrie, Chitoiu a fost implicat intr-un accident pe DN7, in judetul Arges, in zona localitatii Zamfiresti, masina sa patrunzand pe contrasens si cionindu-se cu o masina condusa de un barbat de 82 de ani, care a murit pe loc. Sotia barbatului a decedat ulterior, la spital. O alta persoana aflata in autovehicul a fost ranita.Si fostul ministru a fost internat in spital, desi imediat dupa accident a fost fotografiat mergand alaturi de politist, fara a parea sa aiba o problema medicala. Internarea in spital este si motivul pentru care audierea sa a fost amanata, aceasta fiind prima data cand apare in fata anchetatorilor. Chitoiu a fost externat in 2 ianuarie. In acest dosar se fac cercetari vizand infractiunile de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.Initial, dosarul a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, insa ulterior a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges , avand in vedere "intensa reflectare in mass-media de la nivel national si local, ca urmare a consecintelor grave ale accidentului rutier cercetat - doua persoane decedate si doua cu vatamari corporale si a calitatii de membru in organele de conducere ale unei formatiuni politice a unuia din conducatorii auto implicati in accident".