Daniel Chitoiu a fost externat. El poate fi audiat in dosarul in care doi soti si-au pierdut viata

Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita, a spus, pentru Mediafax, ca Daniel Chitoiu a parasit unitatea medicala.Medicii au stabilit ca el poate fi externat, dupa ce a stat mai bine de o saptamana in unitatea medicala, el avand mai multe coaste rupte, in urma accidentului. Oamenii legii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in cazul accidentului in care a fost implicat Chitoiu si doi soti si-au pierdut viata.Surse judiciare sustin ca Daniel Chitoiu va fi audiat dupa externare, existand suspiciunea ca fostul ministru vorbea la telefon in timpul impactului.Anchetatorii cred ca masina condusa de secretarul general ALDE ar fi patruns pe contrasens , iar imediat dupa producerea accidentului au existat declaratii verbale contradictorii. In plus, pozitia masinilor nu conducea catre o ipoteza clara asupra vinovatiei.Conform Politiei Arges: "La acest moment se desfasoara cercetari in rem (fata de fapta, principiu juridic ce sta la baza activitatii de cercetare penala), in urma evenimentului rutier care s-a soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor doua, fiind intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, conform art. 192 si 196 din Codul Penal. Activitatea de cercetare penala se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cercetarile fiind in curs la acest moment".Accidentul a avut loc in 26 decembrie 2019 in localitatea Zamfiresti din Arges. O femeie de 73 de ani si un barbat de 82 de ani au murit in urma impactului, iar alte doua persoane au fost ranite.