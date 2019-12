Dosar penal dupa accidentul in care a fost implicat fostul ministru Daniel Chitoiu, soldat cu doi morti

Ziare.

Surse din randul anchetatorilor au declarat, vineri, corespondentului Mediafax, ca imediat dupa producerea accidentului au existat declaratii verbale contradictorii.In plus, pozitia masinilor nu conducea catre o ipoteza clara asupra vinovatiei.Mergand pe firul evenimentului, anchetatorii, spun surse judiciare, au ajuns la o prima concluzie, si anume ca Daniel Chitoiu, care era singur in masina, ar fi patruns pe contrasens.Deocamdata, aceasta este doar o ipoteza preliminara, cu exactitate se va afla totul in urma expertizelor dispuse in acest caz.A fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Accidentul a avut loc joi in localitatea Zamfiresti din Arges , unde o masina a patruns pe contrasens si s-a lovit frontal de un alt autoturism. O femeie de 73 de ani si un barbat de 82 de ani au murit in urma impactului, iar alte doua persoane au fost ranite.Una dintre masini era condusa de secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu. Acesta a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitala, avand trei coaste rupte.