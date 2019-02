Daianu: Pana trecem la euro, taria leului exprima cat de robusta este economia noastra

Ziare.

com

"Pana la trecerea la moneda unica este esential sa ai un leu cat mai puternic. Suna paradoxal ce spun acum. Am intalnit si aceasta logica: 'Dar noi tot vrem sa intram in zona euro, ce ne mai intereseaza afisarea, daca leul este tare sau slab? Noi tot trecem la euro'. Unii gandesc chiar ca se poate trece peste noapte.Dincolo de faptul ca - nu vreau sa jignesc pe nimeni -, aceasta este o abordare copilareasca: ea subestimeaza, de fapt, ce exprima o moneda. Pana trecem la euro, taria leului exprima cat de robusta este economia noastra. Cu cat ai un leu mai puternic, cu atat economia este mai puternica. Nu poti sa ai o moneda slaba, daca economia iti este puternica. Nu poti sa ai o moneda robusta, puternica, daca economia este fragila", a subliniat Daniel Daianu, sambata, intr-o emisiune la Antena 3.Reprezentantul Bancii Centrale a sustinut ca afisarea preturilor in euro este mai mult decat un aspect formal."Nu este formal. In Ungaria, nu exista echivalentul in euro - forintul este. Noi am avut si o perioada mai lunga cu inflatie mai inalta. Din acest punct de vedere, Polonia a avut un traseu mai bun. (...) Poate aceasta declaratie a lui Eugen Teodorovici pare insolita. Cred ca a avut in vedere faptul ca nu este bine sa se exagereze cu aceasta afisare a preturilor in euro. Nu este un aspect trivial: nu spun ca, peste noapte, daca afisam numai in lei, automat, leul va fi mai puternic.In plus, sa nu ne imaginam ca, daca preturile sunt afisate numai in lei, tranzactiile nu isi gasesc echivalentul in euro. Pe canale informale si in intelegerile informale, asa cum se intampla pe piata imobiliara, oamenii tot vor evalua in functie de moneda mai puternica, in functie de euro, inainte erau dolarii. Daca vom avea un leu puternic, ne va fi, la momentul intrarii in Mecanismul Cursurilor de Schimb (MCS II - n.red.), mai usor. Asa cum un leu puternic va semnala si pregatirea economiei noastre pentru intrarea in zona euro", a mai detaliat Daianu.Declaratia lui vine dupa ce ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, in urma aproximativ doua saptamani, ca preturile in Romania trebuie sa fie afisate in lei, nu in euro. Declaratia a fost contestata, in conditiile in care Romania se pregateste de trecerea la moneda euro.