Presedintele Consiliului Fiscal, avertisment despre economia Romaniei: Raul este iminent fara decizii intelepte

"Cifrele pentru luna noiembrie arata ca suntem la un alt etaj, din pacate, de la care nu ne mai permitem extravante. 2020 ar trebui sa fie unul cu corectii. Daca ne-am permite taieri de taxe si impozite, am ajunge cu deficitul pentru 2020 bine peste 5% din PIB , iar cel pentru 2021 - peste 6%. Ar fi putin spus foarte rau pentru Romania, usor-usor ne-am putea confrunta cu probleme in finantarea deficitului, a balantei comerciale.Este momentul sa ne oprim. Am avut o corectie acum 8 - 9 ani de amploare, foarte dureroasa pentru cetateni, cand am fost nevoiti sa recurgem la taieri de salarii, TVA a fost crescut de la 19% la 24%, situatie care atunci nu putea fi atunci evitata. Diferenta acum e ca suntem in situatia sa putem evita asa ceva, daca va exista o anume solidaritate care sa treaca de partizanatul politicianistic.", a transmis Daniel Daianu , la Digi 24.Presedintele Consiliului Fiscal a salutat declaratia premierului Ludovic Orban , care a spus ca nu ne mai permitem cheltuieli si care a blocat unele initiative de taieri de impozite si taxe, venite inclusiv din partea colegilor de partid . Daniel Daianu a reiterat ca orice scadere de acest fel are un impact semnificativ asupra bugetului, asa ca trebuie acoperita din alta parte."Salariile si pensiile au crescut si pentru ca veniturile sunt mici, dar responsabilii trebuie sa explice oamenilor ca ai nevoie si de o forta a bugetului care sa permita asta", a adaugat Daniel Daianu.El a aratat ca una din marile probleme ale economiei este data si de faptul ca nu toti romanii declara averile sau toate veniturile castigate."Exista o Romanie buna in care se poate trai decent, dar si o Romanie rea. Cred ca in balanta cantareste mai mult prima", a adaugat presedintele Consiliului Fiscal.Referitor la pericolul unei recesiuni in tara noastra, el a explicat ca se va produce daca situatia se va inrautati in spatiul european.