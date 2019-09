Presedintele Consiliului Fiscal recomanda amanarea unor noi cresteri de venituri si spune ca noua lege a pensiilor va avea un impact mai mult decat sever

Am ajuns in esalonul tarilor cu cele mai mici investitii publice

Deficitul ar putea exploda spre 7% din PIB

Ziare.

com

Daniel Daianu sustine, intr-un articol publicat pe site-ul institutiei, ca a avut loc o ajustare bugetara majora in intervalul 2012-2015, costisitoare din punct de vedere social si nu numai (a alimentat probabil inclinatia de plecare din tara), deficitul bugetului consolidat ajungand la sub 1% din PIB in 2015. Potrivit sursei citate, aceasta corectie s-a vazut in deficitul de cont curent ce a gravitat in jur de 1% din PIB catre finele perioadei.Tendinta a fost insa inversata dupa 2015, cand s-a intrat intr-o suita de reduceri de taxe si impozite, care a adus veniturile fiscale la minim istoric, la sub 26% din PIB in 2018 (cu CAS nivelul se mentine peste 26%), subliniaza presedintele Consiliului Fiscal.Astfel, fara a fi un "paradis fiscal" precum Irlanda, Romania a ajuns penultima in UE ca nivel al veniturilor fiscale, explica sursa citata care arata, de asemenea, ca in UE media veniturilor fiscale este de 39-40% din PIB, in timp ce in economii emergente din Est trece de 34-35% din PIB."Veniturile fiscale au mers in jos prin omisiune si comisiune. Prin decizii publice care au schimbat regimul fiscal, o pozitie imbratisata de cam tot spectrul politic; unele partide fiindca au vazut astfel o reparatie sociala pentru austeritatea aplicata dupa 2010; alte partide deoarece cred in incasari superioare la impozite inferioare (teza adesea invalidata de realitate). Prin omisiune, afirm, intrucat s-a neglijat nevoia de a spori transparenta, gradul de conformare la plati, astfel incat sa se colecteze mai mult.Nu numai ca s-a renuntat in mod inexplicabil la o reforma serioasa a ANAF, dar nu au existat preocupari sistematice de crestere a colectarii. Datele Eurostat arata, de pilda, ca in ce priveste TVA, Romania are cel mai inalt grad de neconformare - 36% in 2018. In Polonia si Bulgaria, doua tari in care a avut loc o reforma a administratiilor fiscale, gradul de conformare s-a ameliorat in mod remarcabil; in Bulgaria neconformarea a ajuns la 12% in 2018, de la 22% in 2014; in Polonia a ajuns la 14% in 2018, de la 24% in 2014", arata Daniel Daianu.Potrivit presedintelui Consiliului Fiscal, in timp ce s-a acceptat o scadere a veniturilor fiscale, numai partial compensata de absorbtie de fonduri europene, au crescut presiunile pe buget prin cresterea veniturilor/salariilor. De aici a rezultat un spatiu fiscal tot mai mic, o "incordare teribila" a bugetului public.Daianu mentioneaza, insa, ca o crestere de venituri (salarii) era inevitabila pentru a atenua exodul de capital uman, emigratia, insa o asemenea politica, daca nu este insotita de grija pentru cresterea veniturilor fiscale, primejduieste echilibre macro."Iar cresterea veniturilor in sectorul bugetar a dezechilibrat relatia cu salariile in sectorul privat; a devenit tot mai atractiv pentru numerosi cetateni sa se angajeze la stat, in pofida accentuarii deficitului de forta de munca in arii largi din economie", arata Daniel Daianu.El mentioneaza ca in ultimii ani deficitul bugetar (cash sau ESA) nu a trecut de 3% din PIB, cel structural fiind ceva mai mare, cifre realizate printr-o amputare severa a cheltuielilor cu investitii publice care au ajuns in 2018 la 2,6% din PIB."Am ajuns in esalonul tarilor cu cele mai mici investitii publice ca pondere in PIB. Dar acest esalon este format din state cu economii dezvoltate, care au infrastructura buna. Economiile emergente cu care are sens sa ne comparam (tarile baltice, Ungaria, Polonia, Cehia) aloca in medie pentru investitii publice circa 4% din PIB.Nu numai ca nivelul de 2,6% indica subfinantarea cronica a infrastructurii in Romania, dar si modul in care s-a iesit la liman pentru a se evita intrarea in procedura de deficit excesiv: prin taiere de investii publice in ultimii ani. Este un mare semn de intrebare daca se poate continua cu acest pattern de ajustare a structurii cheltuielilor pentru respectarea nivelului de 3%; fiindca suntem la un 'prag de suferinta' pentru economie", precizeaza Daianu.Potrivit presedintelui CF,in conditiile in care aplicarea ei ar insemna plusuri de 0,7% din PIB in 2020, 2,7% din PIB in 2021 si 3,7% din PIB in 2022."Nu putini (mai ales politicieni) noteaza nivelul relativ scazut al cheltuielilor sociale in Romania ca pondere in PIB fata de alte state din UE, ceea ce este adevarat. Dar se omite aici sa se spuna ca", explica economistul.Daniel Daianu spune ca din aceasta perspectiva este de judecat deficitul acut de spatiu fiscal si atrage atentia ca fara corectii in urmatorii ani, deficitul ar exploda spre 7% din PIB."Din aceasta perspectiva este de judecat deficitul acut de spatiu fiscal; adica: scadere sensibila de venituri fiscale in ultimii ani, care au ajuns la sub 26% din PIB; crestere de venituri/salarii care a marit deficitul bugetar dupa 2015 la circa 3% din PIB; presiuni in plus, noua lege a pensiilor, care adauga procente bune de PIB la deficitul bugetar de 3% din 2018; fara corectii in urmatorii ani, deficitul ar exploda spre 7% din PIB. Dar nu se poate ajunge practic la un asemenea deficit fiindca pietele nu vor accepta asa ceva", mentioneaza acesta.Conform lui Daniel Daianu, economia autohtona va incetini in mod inevitabil. Pe de o parte, se epuizeaza pistoane de crestere economica prevalent prin consum, pe de alta parte are loc o deteriorare a mediului international, care afecteaza exporturile Romaniei si poate complica mult finantarea deficitelor.Presedintele Consiliul Fiscal concluzioneaza ca deteriorarea mediului economic international ne prinde descoperiti, in sensul unui deficit mare de spatiu fiscal.Totodata, presedintele Consiliului Fiscal recomanda evitarea de "experimente" precum OUG nr. 114 si stoparea promisiunilor ce creeaza asteptari nerealiste cetatenilor.