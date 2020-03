Ancheta penala in cazul angajatilor Primariei Sectorului 5 care imparteau pachete cu alimente si pliante electorale UPDATE Reactia primarului

UPDATE:

"La data de 25 martie 2020, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 5 s-a inregistrat dosarul penal avand ca obiect denuntul penal formulat de un partid politic cu privire la comiterea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, constand in aceea ca, incepand cu data de 15 martie 2020, reprezentantii UAT Sector 5, impreuna cu alte institutii publice de interes local, aflate sub autoritatea administrativa a Consiliului Local al Sector 5, au inceput sa distribuie, fara nicio protectie adecvata, respectiv fara respectarea normelor de igiena impuse de autoritatile statului, diverse pungi si pachete catre populatia Sectorului 5, in scop electoral", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 5.Procurorii mentioneaza ca in acest caz a fost inceputa urmarirea penala, adica privitor la fapta.Intr-un comunicat remis Ziare.com, Primaria Sectorului 5 anunta ca va continua "sa acorde sprijin tuturor cetatenilor, pentru a traversacu bine perioada dificila actuala"."Am distribuit, pana acum, 50.000 de pachete de igiena si 75.000 de pachete cu fructe. Vom continua, in perioada urmatoare, respectand toate normele de igiena, ca si pana acum, sa acordam sprijin, asigurandu-ne ca pachetele vor ajunge in fiecare gospodarie din sector.Toate actiunile primariei sunt comunicate public, transparent! Cei care incearca sa vafaca rau, facandu-mi mie plangeri penale pentru a opri aceasta actiune, nu au nicio sansa de reusita", a declarat primarul Daniel Florea.Presa a semnalat ca, incepand cu 15 martie, reprezentanti ai Primariei si Consiliului Local din Sectorul 5 au desfasurat actiuni de "voluntariat", impartind populatiei zeci de mii de pachete cu produse de igiena.Pe langa gel dezinfectant, sapunuri si servetele antibacteriene, in pachete se afla si un pliant electoral cu primarul Daniel Florea, alaturi de medicul Adrian Streinu Cercel.De asemenea, "voluntarii" din Primarie nu purtau echipamente de protectie (manusi si masti sanitare).Imagini video si fotografii cu acesti voluntari au fost postate de Daniel Florea pe contul sau de Facebook.