Primarul Florea si-a pus figura pe orarul distribuit la toti elevii din Sectorul 5: Sa te uiti in calendar/C-ai sanse s-ajungi primar!

Acum cateva zile, Florea promitea pe Facebook ca toti cei 33.000 de elevi din sectorul sau vor primi rechizite in prima zi de scoala. Mai spunea edilul atunci ca vor continua toate programele deja implementate, dand cateva exemple:- premierea tuturor copiilor care au luat note de 10 la bacalaureat si la evaluarea nationala;- premierea cadrelor didactice care au pregatit copiii cu rezultate deosebite;- vouchere educationale pentru toti elevii si pentru toate cadrele didactice;- vouchere sociale;- burse de merit;- burse sociale (care se pot cumula cu bursele de merit).Astfel, a venit prima zi a scolii, iar elevii, si de la scoli generale, si de la licee, au primit rechizitele promise, iar printre acestea s-a aflat si acest orar care a creat valuri de indignare pe Facebook. Pe orarul respectiv se afla o caricatura a primarului Daniel Florea si urmatoarea poezie: "Dragul meu copil scolar, / De urmezi acest orar, / Sa te uiti in calendar, / C-ai sanse s-ajungi primar!".Conform celor de la Banii Nostri , rechizitele achitionate de primarie au costat 3,6 milioane de lei + TVA, evident din banii contribuabililor.Despre orarul impartit de Florea a scris pe Facebook si Valeriu Nicolae, cel caruia primaria i-a oprit programul de voluntariat de la Scoala nr.136 din Ferentari, dupa 12 ani. "Acum exact trei saptamani onorat primaria sectorului 5 ma acuza de politizare si ma infiera tovaraseste cu: 'Administratia Locala a Sectorului 5 nu a politizat NICIODATA actul educational. Vom stopa orice incercare de politizare a educatiei copiilor, indiferent din partea cui vine aceasta'. Am ras de acuza idioata, am gandit ca doar Viorica e premier ce pretentii poti sa ai de la primaria PSD.Azi apare poza asta cu poezie, semnatura si portretul primarului semnat de graficianul Gogu pe o multime de orare distribuite elevilor din sectorul 5 pe banii dvs. Dar stati linistiti ca se duce Florea Daniel primarul si-l opreste pe nesimtitul ala de primar Daniel Florea care politizeaza actul de educatie. Si sigur, sigur sa vezi ce pozitie dura impotriva politizarii o sa aiba si GAL-ul condus de primarie care m-a bestelit in toate felurile. World Vision, nu va suparati, ziceti si voi ceva", a scris Valeriu Nicolae.A.G.