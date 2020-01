Solicitare de retragere a decoratiei primarului din Targu Mures, pentru care nu oricine are dreptul sa fie parinte

Ziare.

com

"Consideram ca derapajele primarului Dorin Florea sunt periculoase pentru intreaga societate si credem ca atitudinea edilului este una dezonoranta si nedemna de un Cavaler al Ordinului Pentru Merit si vom insista pentru retragerea decoratiei conferite acestuia. (...) Prin declaratiile publice facute, in mod repetat, de la inceputul saptamanii trecute, Dorin Florea incita la ura impotriva minoritatii rome si la discriminare a persoanelor care apartin grupurilor vulnerabile, incalcand astfel prevederile art. 30, alin. 7 din Constitutia Romaniei 'Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri'.Alesii in functii publice nu ar trebui, sub nici o forma, sa atace, sa discrimineze, sa umileasca sau sa instige la ura impotriva unei persoane sau unui grup de persoane pe motiv de rasa, etnie, nationalitate, varsta, religie, sex, orientare sexuala sau categorie sociala", se afirma intr-un comunicat transmis de catre Platforma Aresel."Ceea ce este mai important este ca dansul ramane indiferent in fata acuzelor care i s-au adus si continua sa i se aduca, si anume ca manifesta clar in declaratiile sale dispretul fata de o categorie de persoane, aceste declaratii starnind valuri de comentarii rasiste pe retelele de socializare si nu numai, prin urmare fiind declaratii instigatoare la ura pe motiv de rasa si categorie sociala (...) Primarul Dorin Florea nu numai ca isi arata dispretul fata de persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile si defavorizate ('saraci' si 'tigani'), dar propune cu nonsalanta politici publice de control al vietii intime/private si de purificare sociala, inspirate de doctrina si politicile naziste", se mentioneaza in comunicat.Platforma civica a precizat ca aceasta solicitare adresata presedintelui Klaus Iohannis este o actiune complementara protestului organizat vinerea trecuta, la Targu Mures.In urma cu o saptamana, primarul din Targu Mures, Dorin Florea, a aratat, intr-o postare pe facebook, ca acordarea indemnizatiei de crestere a copilului ar trebui abordata alt mod decat in prezent si ca propune introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care doresc sa aiba copii, pentru a se evita situatiile in care unii aduc pe lume copii doar pentru a avea o sursa de venit.Edilul arata ca Primaria Targu Mures a depus eforturi considerabile pentru a integra din punct de vedere social acele persoane care nu pot asigura un minim necesar unui copil, insa a reusit doar in mica masura. Ulterior, el a dat declaratii in presa centrala in care a mentionat ca a facut referire "la tigani", pe care ii considera cea mai mare problema a Romaniei.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in privinta declaratiilor primarului municipiului Targu Mures, a precizat, marti, pentru AGERPRES, presedintele institutiei, Asztalos Csaba."Am demarat o autosesizare. Citatia a fost deja transmisa catre domnul primar, la biroul dansului, la Primaria din Targu Mures. L-am citat pentru saptamana viitoare, pentru marti, la audieri, iar tot saptamana viitoare, miercuri, as vrea ca aceasta speta sa fie dezbatuta de Colegiul Director al CNCD", a declarat pentru AGERPRES presedintele CNCD, Asztalos Csaba.El a spus ca nu doreste sa faca aprecieri inaintea dezbaterii cazului."Nu as vrea sa comentez nici prima postare, nici declaratia ulterioara, nu vreau sa ma antepronunt. Ce observ eu e ca, probabil, se pare ca toate problemele din Targu Mures au fost solutionate si acum ... cea mai mare problema a orasului este legata de strategiile nationale de imbunatatire a natalitatii si tot ce tine de alocatia de stat pentru copii, care, de altfel, este un drept constitutional, daca ne uitam in Constitutie", a mai precizat presedintele CNCD.