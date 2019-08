Valeriu Nicolae nu renunta dupa ce PSD i-a oprit voluntariatul. Vrea sa infiinteze "Casa Buna" pentru copiii din Ferentari

Ziare.

com

"PSD-ul a castigat iarasi. Ilogic, marlanesc si tipic cu oamenii lui Vanghelie, omul Partidei Romilor si cei de la UNPR. Au votat sa bage 4 mil EUR pentru a face exact ceea ce facem noi minus dedicatie tipica voluntarilor, partea de ajutor medical, administrativ, oftalmologic, hrana si urgente pe care le faceam noi, in aceeasi scoala.Gratis, pe banii nostri. Asta o vor face numai cu o parte a copiilor si familiilor lor caci o buna parte nu pot intra in programul lor. Probabil o sa vina cu salarii mai mari ceea ce o sa forteze o parte a celor de la Policy Center sa munceasca pentru ei, lucru care o sa-i afecteze negativ si pe cei de la Policy", descrie Valeriu Nicolae situatia in care s-a ajuns.El spune insa ca nu va renunta. Pe termen scurt ii va lua pe copii acasa la el, iar pe viitor vrea sa cumpere o casa pe care sa o transforme in centru unde copiii din Ferentari vor primi ajutorul de care au nevoie."Am ceva planuri pentru ce o sa fac pentru a nu pierde copiii care sunt la cel mai mare risc de a nu se duce la scoala si meditatii pentru cei care au nevoie. Probabil o sa folosesc casa proprie si o sa incerc sa cumpar o alta casa care sa functioneze si ca adapost pentru cei care au cea mai mare nevoie (femei si copii abuzati sau foarte vulnerabili din ghetou sau pentru alti oameni care au nevoie) . O sa o numim Casa Buna", mai scrie pe Facebook Valeriu Nicolae.Amintim ca el atragea atentie, la finalul saptamanii trecute, ca PSD vrea sa-i opreasca voluntariatul pentru ca nu cumva el sa se hotarasca sa candideze la Primaria Sectorului 5 si ajutorul pe care-l ofera sa ii dea sanse in plus in cursa electorala.Chiar daca el nu avea niciun plan politic, acum face o promisiune ca se va implica astfel incat PSD sa nu mai castige primaria, insa nu nici acum nu spune ca o va face din postura de candidat."USR, PLUS, PNL promit ca pentru alegerile locale o sa imi iau o pauza profesionala si o sa fac tot ceea ce pot pentru a scoate PSD-ul de la primaria sectorului 5 si a Bucurestiului. Imi fac si mutatie pentru a ma asigura ca pot vota pentru ambele primarii.Asta a fost o victorie pirica si sper eu ca printre ultimele victorii ale PSD-ului. Romania nu e PSD-ul. Romania mea e Romania sutelor de voluntari si a oamenilor cu bun simt care sfintesc locul unde sunt", conchide Valeriu Nicolae.Consilierii PSD din Sectorul 5 au avizat, marti, decizia primarului social-democrat Daniel Florea ca, in Scoala nr.136 din Ferentari, sa primeasca spatiu pentru desfasurarea unui program social si educational Asociatia Grupul de Actiune Locala "Impreuna Dezvoltam Sectorul 5".Aceasta Asociatia a copiat practic programul lui Valeriu Nicolae, a obtinut cu el finantare europeana, dar in loc sa-l extinda la alte scoli unde ar fi multa nevoie de el, a cerut sa-l desfasoare exact in acelasi loc.