Daniel Ghita a avut parte de un episod socant in trafic: "Injura si dadea cu pumnii in parbriz"

Luptatorul K1 cere marirea amenzii pentru cei care suna abuziv la 112 si chiar intocmirea unui dosar penal daca se afla la cea de-a doua abatare de acest fel.Ghita a povestit apoi ce i s-a inscenat in trafic in urma cu patru ani:"Sunt intrebat daca sunt de acord cu amendarea celor care suna abuziv la 112, cu marirea amenzilor la 10.000 Lei. Sunt de acord!Am patit o si eu in 2016!Eram in masina mea si asteptam pasnic, si o mitomana foarte agresiva, suna la 112: 'Trimiteti urgent jandarmii, luptatorul Daniel Ghita K1 m-a agresat, grav!'Eu eram in masina, si urmaream persoana cum ma ameninta, injura si imi dadea cu pumnii in parbriz! Crezand ca o sa imi poate inscena ceva!Ce nu stia mitomana, ca masina mea Audi A8, o inregistra! Isi facea scenariu, propria regie, dar nu stia ca este inregistrata!Dupa cinci minute...apar trei masini cu jandarmi echipati si o masina de Politie! Toti speriati spre masina mea! Radeam, ca am fost avertizat dinainte de cineva:" ai grija ca ti se v-a intinde o capcana, foarte bine regizata, sa nu mergi fara un martor si fara sa inregistrezi"!Eu, nu am crezut! Nu crezi, pana cand nu vezi cu ochii tai.Sincer, am fost socat!Am coborat din masina, zambind, ca si eu am sunat cu doua minute inainte la 112, pentru ca dadeau cu pumnii in pabrizul meu!Jandarmii speriati, saracii: " Domnul Ghita, va rugam, sa fim toti calmi, avem familii acasa".Saracii, credeau ca eu ii iau la bataie?Le- am aratat inregistarea, ca nu o agresa nimeni pe mitomana paranoica, o agreseaza doar propria minte?!Jandarmii si Politia erau socati si stupefiati! Deci, daca nu aveam proba ca nu a existat nicio agresiune, cine ma credea ca spun adevarul? Doar eu sunt kickboxer!Oricum, era camera publica pe stalp la strada, nici eu nu am stiut!Repet: Jandarmii si Politia erau asa de jenati, si isi cereau scuze. Nu ridicau ochii din hartiile si procesele verbale pe care aveau sa le intocmeasca!In procesul verbal scrie " apelare abuziva, pentru agresiune, dar agresiunea nu a existat ".A primit mitomana o amenda pentru apelare abuziva, mult prea mica!Cand doresti sa inscenezi un dosar penal cuiva, toti apeleaza la 112. Asa sunt invatati!Oamenii care au nevoie de ajutor, nu primesc ajutor pentru ca altii apeleaza abuziv.Eu zic sa se intocmeasca dosar penal la apelare abuziva! Cand o faci cu inducerea organelor in eroare.Amenda sa fie de 10.000 Lei si la a doua apelare abuziva sa creasca amenda la 20.000 Lei, cu intocmirea unui dosar penal.Am vazut toti ce se intampla cand Alexandra a sunat la 112. Autoritatile nu mai iau in serios un apel disperat a unei fete care striga dupa ajutor, fiind sigura ca o sa fie salvata!Pentru ca se fac prea des apelari abuzive la 112.Trebuie marite pedepsele pentu cei care se joaca sau apeleaza abuziv pentru a inscena dosare penale, dupa care sa santajezi omul si sa i ceri bani.Unii paranoici se gandesc ca in baza apelului abuziv, faci un dosar penal si cum dovedeste persoana ca fapta nu a existat, daca nu ai martor cu tine?Este important sa existe la 112 si posibilitatea de a localiza imediat persoana!Nu stiu daca exista, acum? Posibilitatea ca Politia sa intre imediat, in orice incapere, daca viata persoanei este in pericol.Da, sunt de acord cu amenda pentru apelare abuziva", a povestit Daniel Ghita pe pagina sa de Facebook.