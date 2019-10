Daniel Ghita, batut in China

Ziare.

com

La categoria +90 de kilograme, Daniel Ghita a fost invins categoric de adversarul sau, in sferturile de finala ale competitiei de la Shanghai.Luptatorul roman, ajuns la 38 de ani si fara lupta din luna martie, a incasat lovituri serioase de la Kuniev si a parut de-a dreptul epuizat.Arbitrii l-au declarat invingator pe sportivul din Rusia chiar inainte de finalul celei de-a doua runde, iar aventura lui Ghita in China se incheie de la prima lupta.Daniel Ghita a participat si la Campionatele Mondiale de Wushu de acum doi ani, cand a pierdut in semifinale.I.G.