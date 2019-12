Morosanu refuza lupta cu Daniel Ghita: "I-as ridica valoarea!"

Ziare.

Cel supranumit "Moartea din Carpati" sustine ca nu vrea sa se bata cu Ghita pentru ca i-ar creste cota dusmanului sau, iar "Samuraiul" nu a fost fair-play si nu merita asta."Au mai fost discutii pe seama luptei cu Daniel Ghita... Peste tot unde ma duc, lumea ma intreaba cand ma bat cu Daniel Ghita. Nu cred ca o sa ma lupt vreodata cu el. La fel cum se comporta, cum se vorbeste, cum da in toti sportivii... nu pot, nu pot! N-a fost fair-play fata de noi. Daca as face un meci cu el, i-as ridica valoarea. Fara lipsa de modestie, dar cred ca i-as ridica valoarea!", a spus Morosanu pentru PRO TV.In ceea ce priveste viitorul sau, Catalin sustine ca va reveni in ring in 2020, atunci cand va infrunta un sportiv din strainatate."Asteptati-va la o lupta in 2020. Nu va spun unde, dar sa va asteptati. Cu cine... nu va fi roman, va spun sigur, sa nu creada lumea ca ma lupt cu un roman. Dar va fi o lupta interesanta, in ianuarie, februarie o sa stim cu cine ma lupt."Morosanu si Ghita s-au duelat aprig prin intermediul declaratiilor in ultima jumatate de an.Chiar daca la un moment dat un duel intre cei doi parea probabil, acum acesta este mai departe ca oricand.M.D.