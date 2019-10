Reactia lui Daniel Ghita dupa ce a fost batut in China: Nu l-a uitat pe Catalin Morosanu

Ziare.

Ghita a tinut sa mentioneze ca a mers la aceasta competitie fara sa incaseze vreun ban si a trimis noi sageti catre Catalin Morosanu "Cand Federatia Romana te roaga sa mergi sa reprezinti Romania fara bani, ca federatiile din Romania nu au bani sa plateasca sportivii de performanta, eu am acceptat sa plec sa reprezint Romania intr-un sport pe care nu il practic, fara remuneratie. Daca esti patriot mergi pentru tara ta oriunde in lume! Am fost mandru sa fiu prezent aici, la Campionatul Mondial Wushu, China 2019. Am pierdut, dar anul viitor luam medalia de aur!Sa-i vedem acum pe carcotasii care minteau opinia publica de frica sa nu lupte cu mine, ca le-a cerut Ghita sute de mii de Euro pentru o lupta. Eu lupt si gratis! Cand vrei sa lupti, lupta! Sunteti toti mari patrioti pe Facebook , steaguri, tricolorul peste tot, dar cand are nevoie Romania de voi la un campionat mondial, daca nu primiti bani.. nu va prezentati!", a scris Daniel Ghita pe Facebook.Amintim ca Daniel Ghita a pierdut, luni, lupta cu rusul Rizvan Kuniev, din cadrul Campionatelor Mondiale de Wushu.La categoria +90 de kilograme, Daniel Ghita a fost invins categoric de adversarul sau, in sferturile de finala ale competitiei de la Shanghai.Luptatorul roman, ajuns la 38 de ani si fara lupta din luna martie, a incasat lovituri serioase de la Kuniev si a parut de-a dreptul epuizat.Arbitrii l-au declarat invingator pe sportivul din Rusia chiar inainte de finalul celei de-a doua runde, iar aventura lui Ghita in China se incheie de la prima lupta.Daniel Ghita a participat si la Campionatele Mondiale de Wushu de acum doi ani, cand a pierdut in semifinale.C.S.