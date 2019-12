Replica lui Daniel Ghita dupa ce Morosanu a anuntat ca nu lupta cu el: "Incep sa il inteleg pe Hagi"

Ziare.

"Samuraiul" sustine ca Morosanu incearca sa obtina beneficii de imagine folosindu-se de numele lui si marturiseste ca il intelege pe Gica Hagi, cel care ar fi spus ca romanii nu isi respecta valorile."Cand unii vor sa fie bagati in seama imi pomenesc numele! Cand imi rostesc numele, mai scrie presa despre ei si devin si ei 'vedete', mai mananca o paine, ca in kickbox nu au dovedit nimic! Cand mergi la lupta cu un Samurai, trebuie sa mergi pe cal cu sabie, nu calare pe un magar cu o bata si o traista de noroi sa arunci in altii!Incep sa il inteleg pe Hagi! Are dreptate omul cand afirma ca romanii nu isi respecta valorile! Non valorile promovate de TV, care nu au demonstrat nimic in kickbox, sport, se cred valoroase, iar cei care au devenit cunoscuti prin sport, sacrificii si munca sunt denigrati si umiliti de niste 'sportivi; mediocri, care nu au dovedit nimic in sport. Raman mancati de invidie, frustrare, ca nu au ajuns la performantele mele!", a scris Ghita pe social media.Reactia lui Daniel Ghira vine dupa ce Catalin Morosanu a spus clar ca cei doi nu se vor lupta."Moartea din Carpati" sustine ca refuza lupta cu Ghita pentru ca acesta din urma ar fi jignit multi sportivi si ca nu vrea sa il lase sa isi faca imagine pe spatele sau.M.D.