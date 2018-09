Daniel Morar a facut opinie separata la CCR pe referendumul pentru familie: Legislatia romana are viziuni retrograde. Se suprima un drept fundamental

Morar a analizat jurisprudenta CEDO

modificarea operata prin legea de revizuire a Constitutiei incalca interdictia suprimarii vreunui drept sau libertate fundamentala sau a garantiilor acestora

Cazul Romaniei si prima Constitutie

Cum a evoluat legislatia in lume

"Legislatia romana are viziuni retrograde"

legislatia romana nu numai ca nu ofera nicio forma de protectie juridica relatiilor dintre persoane de acelasi sex, ci, tributara unei viziuni retrograde, nici nu recunoaste casatoriile sau parteneriatele civile dintre persoane de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate

Magistratul CCR a facut opinie separata in cazul avizului dat de Curtea Constitutionala legii de revizuire care prevede ca familia se intemeiaza doar pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie."Mai mult, ignorand evolutia legislativa internationala in materia protectiei drepturilor persoanelor aflate in relatii de cuplu cu persoane de acelasi sex, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, legiuitorul constituant roman, prin legea supusa controlului de constitutionalitate, consacra chiar la nivelul Legii fundamentale in stat restrangerea sferei de incidenta a institutiei casatoriei", arata Morar in opinia separata.Judecatorul adauga ca justificarea prezentata in expunerea de motive care insoteste propunerea legislativa a cetatenilor este aceea ca noua reglementare inlatura orice echivoc pe care utilizarea termenului de "soti" in cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constitutie ar putea sa-l creeze in conturarea notiunii de "familie", a raportului dintre "familie" si dreptul fundamental al barbatului si al femeii de a se casatori si de a intemeia o familie.Potrivit expunerii citate de magistrat, se arata ca prin inlocuirea termenului de "soti", cu expresia "barbat si femeie", se asigura implementarea precisa si literala a unor expresii consacrate cu puterea unor garantii imuabile destinate ocrotirii familiei."Or, atat din punct de vedere terminologic, cat si din punct de vedere al evolutiei institutiei casatoriei in plan juridic, este evident ca notiunea denu este identica cu cea de, astfel ca, prin aceasta modificare, nu se realizeaza doar o precizare terminologica (asa cum a retinut Curtea in Decizia nr. 580 din 20 iulie 2016, paragraful 42; de altfel, valabilitatea acestui argument ar pune sub semnul intrebarii insasi utilitatea demersului revizionist), ci se suprima dreptul la casatorie al persoanelor de acelasi sex, drept garantat de art. 48 din Constitutie in forma in vigoare la data revizuirii, precum si dreptul la viata de familie al acestora, garantat de art. 26 din Constitutie", sustine Morar.In sprijinul argumentelor sale, judecatorul citeaza jurisprudenta CEDO, o decizie data de CCR si articole din Constitutia Romaniei."Pentru toate aceste argumente apreciem ca "Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei" incalca limitele revizuirii prevazute de art. 152 alin. (2) din Constitutie, astfel ca trebuia respinsa ca neconstitutionala", conchide acesta.Articolul 152 stabileste Limitele revizuirii Constitutiei. Alineatul 2 arata ca: "Morar a facut o analiza a evolutiei deciziilor CEDO in astfel de cazuri:"Discriminarea dintre cupluri necasatorite de acelasi sex si cupluri necasatorite de sex diferit, bazata doar pe orientarea sexuala, constituie o discriminare interzisa potrivit Conventiei"."Plecand de la premisa ca dreptul la respectarea vietii private si de familie, garantat de articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale, este un drept fundamental, avand acelasi domeniu de aplicare precum cel garantat de articolul 8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, si avand in vedere jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, potrivit careia relatia pe care o are un cuplu format din persoane de acelasi sex este susceptibila sa intre in sfera notiunii, precum si a notiunii "viata de familie" la fel ca cea a unui cuplu heterosexual care se afla in aceeasi situatie (Hotararea din 7 noiembrie 2013, pronuntata in Cauza Vallianatos si altii impotriva Greciei, sau Hotararea din 14 decembrie 2017, pronuntata in Cauza Orlandi si altii impotriva Italiei), constatam ca, consacrata de art. 152 alin. (2) din Constitutie, intrucat restrange sfera de incidenta a institutiei casatoriei", motiveaza Morar.Judecatorul arata ca in anul 1991, cand Constitutia Romaniei a fost adoptata, desi casatoria era privita in acceptiunea sa traditionala, ca uniunea intre un barbat si o femeie, reglementarea normativa, consacrata constitutional, nu s-a limitat la o astfel de uniune.Optiunea legiuitorului constituant din 1991 pentru sintagma "intre soti" (nelimitata la uniunea dintre un barbat si o femeie) demonstreaza viziunea sa democratica si progresista, care a impus o solutie supla, adaptabila modificarilor care pot surveni in societate, explica Morar.Aceasta idee este sustinuta de evolutia ulterioara a legislatiei europene si internationale in materia dreptului familiei.Astfel, mai arata Morar, prezinta relevanta studiul de drept comparat cu privire la legislatia statelor europene in vederea identificarii formelor legale de protectie a dreptului fundamental la viata intima, familiala si privata in privinta persoanelor care formeaza cupluri homosexuale.Potrivit datelor statistice,: in ordine cronologica, Olanda, Belgia, Spania, Suedia, Portugalia, Danemarca, Franta, Marea Britanie (cu exceptia Irlandei de Nord), Luxemburg, Irlanda, Finlanda, Germania si Malta, iar aceasta va fi, de asemenea, posibila in Austria cel tarziu la 1 ianuarie 2019.", motiveaza magistratul.De asemenea, el sustine ca si alte state din afara Uniunii Europene autorizeaza casatoria intre persoane de acelasi sex, fie pe cale legislativa, in Canada, Noua Zeelanda, Africa de Sud, Argentina, Uruguay sau in Brazilia, fie pe cale jurisprudentiala, in Mexic, Statele Unite ale Americii, Columbia sau in Taiwan.Daniel Morar mai arata ca, contrar acestor evolutii pe plan international si, desi textul constitutional al art. 48 in vigoare nu limiteaza casatoria la uniunea intre un barbat si o femeie, legiuitorul infraconstitutional roman, prin modificarile operate in noul Cod Civil, intrat in vigoare in anul 2011, a stabilit in art. 277 interdictia casatoriei dintre persoane de acelasi sex, nerecunoasterea in Romania a casatoriilor dintre persoane de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani, fie de cetateni straini, precum si nerecunoasterea in Romania a parteneriatelor civile dintre persoane de sex opus sau de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani, fie de cetateni straini."Cu alte cuvinte, in prezent,", conchide Daniel Morar.