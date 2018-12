Condamnarea lui Darius Valcov, cea mai veche sentinta nemotivata de la Inalta Curte

Motivari la foc automat

Dosarele nemotivate

"Consultanta" - Mircea Draghici

"Henri Coanda" - Radu Mazare

"ANRP" - Alina Bica

Decizia finala in acest caz urmeaza sa fie data de completul de 5 judecatori de la instanta suprema. Procesul in faza de apel nu poate incepe, insa, pana cand nu este motivata decizia de condamnare.Sentinta in cazul lui Darius Valcov a fost data in unanimitate de toti judecatorii din complet: Silvia Cerbu, Simona Elena Cirnaru si Maricela Cobzariu.Codul de Procedura Penala stabileste un termen de 30 de zile pentru redactarea motivarii.Potrivit unei analize, sentinta lui Darius Valcov este cea mai veche, data intr-un dosar mediatizat, in faza de fond, care a ramas nemotivata. Asta in contextul in care sefa Inaltei Curti, Cristian Tarcea, a cerut judecatorilor sa profite de vacanta instantelor si sa termine pana la 1 septembrie redactarea motivarilor in dosarele penale, in caz contrar urmand sa sesizeze Inspectia Judiciara.Asa ca au fost motivate rapid dosarele care-i vizau pe: Liviu Dragnea (DGASPC Teleorman), Victor Ponta si Dan Sova (Turceni - Rovinari), Calin Popescu Tariceanu, Cristian Rizea, Cristian David, Viorel Hrebenciuc si Tudor Chiuariu (Romsilva), Sebastian Ghita si Toni Grebla.Alte trei dosare care asteapta motivarea Inaltei Curti sunt cele in care sentintele au venit la sfarsitul lunii iunie 2018: ANRP-Alina Bica, Consultanta - Mircea Draghici si Cartierul Henri Coanda - Radu Mazare.Inalta Curte a decis achitarea deputatului PSD Mircea Draghici, secretar al Camerei Deputatilor, si a fostului presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu in dosarul in care au fost acuzati pentru fapte de coruptie in legatura cu atribuirea unor contracte de consultanta fictiva.In acest dosar au fost judecate alte 41 de persoane, intre care 38 de primari si viceprimari din judetul Arges, decizia judecatorilor ICCJ fiind de achitare.Fostul primar al Constantei Radu Mazare si fratele sau, Alexandru Mazare, au fost achitati de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul campusului social Henri Coanda, ei fiind obligati la plata unei amenzi penale de 5.000 de lei fiecare.De asemenea, omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost achitat pentru dare de mita.Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost achitata in dosarul despagubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), in care prejudiciul depaseste 60 de milioane de euro.Judecatorii l-au condamnat pe omul de afaceri Dorin Cocos la trei ani si o luna de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in timp ce fiul acestuia, Alin Cocos, a fost achitat.In cazul lui Dorin Cocos, s-a dispus si confiscarea a 10 milioane de euro.De asemenea, magistratii instantei supreme i-au condamnat la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare pe Crinuta Dumitrean si pe Sergiu Diacomatu, in timp ce omul de afaceri Gheorghe Stelian a primit sase ani de inchisoare.