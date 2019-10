Gratie CCR, Inalta Curte ar putea decide marti rejudecarea procesului in care Valcov a fost condamnat la 8 ani de inchisoare

Condamnarea

Este primul termen de judecata dupa ce CCR a publicat decizia in cazul completurilor specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte.Dosarul lui Darius Valcov este din martie 2019 pe rolul completului de 5 judecatori, dar judecata a fost trenata pentru angajarea de aparatori, discutiile privind probele solicitate si de vacanta judecatoreasca.In timpul verii, pe 3 iulie, CCR a decis ca a existat un conflict intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie.Potrivit motivarii, in primul rand, vor fi afectate dosarele care au fost judecate in faza de fond de un complet de 3 judecatori si care se afla in faza de apel pe rolul completurilor de 5 judecatori. Acestea urmeaza sa fie rejudecate de instante specializate in infractiuni de coruptie, asa cum a decis CCR.Fix cazul lui Darius Valcov.De altfel, la termenul din 17 septembrie, instanta a amanat acest dosar tocmai pentru a astepta motivarea CCR. Completul de 5 judecatori din acest proces este format din Lavinia Lefterache, Andrei Rus, Alina Ilie, Marius Foitos si Hermina Iancu.Darius Valcov a fost condamnat pe 8 februarie 2018, de Inalta Curte, la opt ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, dupa ce ar fi cerut de la o firma de constructii 20% din valoarea unor contracte publice, in perioada in care era edil la Slatina.Decizia instantei a fost contestata la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.In iunie 2019, Darius Valcov a demisionat din functia de consilier al premierului pe probleme economice, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea.