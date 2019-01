Obsesia lui Darius Valcov: Almanahurile cu "realizari" marete. Cum arata "Slatina, dragostea mea" (Foto&Video)

Ziare.

com

Cea mai cunoscuta aparitie este denumita "Slatina, dragostea mea" si este semnata chiar de fostul ministru al Finantelor. Cartea a fost tiparita in mai multe editii, dar in esenta era vorba de un almanah plin de fotografii.va prezinta cum arata una dintre aceste carti, care a aparut in 2012."Slatina se dezvolta. Asta ati ales voi in ultimii opt ani: sa dati o sansa orasului vostru. Toti cei care m-au votat in 2004 si 2008 au inteles ca sansa acestui oras sta in capacitatea celor care-l conduc de a atrage fonduri europene, de a folosi cu maxim de pricepere bugetul local si, nu in ultimul rand, de a gasi planuri de actiune pentru perioadele urmatoare. Tot ce s-a facut in Slatina in ultimii opt ani demonstreaza asta", scrie Darius Valcov, in deschiderea volumului.In 2012, Valcov a parasit PDL pentru PSD, si a lasat postul de edil pentru fotoliul de senator. In dosarul in care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare, Darius Valcov a fost acuzat de fapte de coruptie facute fix in perioada in care era edil al orasului Slatina. Decizia din acest caz a fost contestata la completul de 5 judecatori.Aparitia editoriala din 2008 este asemanatoare cu cea din 2012.