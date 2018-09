Sesizari si plangere penala dupa ce Valcov a publicat fisa medicala a unui protestatar. Avocat: Cerem ancheta interna la Ministerul Muncii

Cine ar trebui sa se autosesizeze?

"Dariuse, mai ai tablouri?"

Sursa: Ordonanta de declinare

Este vorba de o sesizare la Ministerul Muncii, plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCA), o actiune in instanta si o plangere penala.Sesizarea la Ministerul Muncii are legatura cu faptul ca datele publicate de consilierul de stat Darius Valcov sunt din dosarul depus in 2016 la Casa de Pensii, institutie aflata in subordinea ministerului. "Este vorba de incalcarea secretului profesional si a celor care privesc datele cu caracter nepublic. Cerem sa se faca o ancheta interna", explica Mates.In cazul ANSPDCA, avocata arata ca Valcov a incalcat prevederile legale cand a publicat datele medicale, dar si cand a facut publica adresa de domiciliu a lui Sandel Matei. "Acest lucru este foarte grav. Poate face obiectul unor actiuni fara precedent", arata Mates.Actiunile din instanta sunt legate in prima faza pentru a bloca diseminarea informatiilor personale publicate de Valcov, datele medicale si adresa, dar si a comentariilor negative din mediul online.Ioana Mates a precizat ca in acest moment lucreaza la aceste sesizari. Avocata arata ca mai multe institutii ale statului ar trebui sa se autosesizeze in acest caz. "Ministerul Muncii ar putea face o ancheta interna la Casa de Pensii, privind modul in care documentele din dosar au ajuns in spatiul public", arata avocata.De altfel, intr-o postare pe Facebook, Mates arata ca in cazul lui Valcov ar putea fi vorba de o posibila complicitate la incalcarea secretului profesional.O alta institutie care ar trebui sa se autosesizeze este ANSPDCA, institutia care a fost creata fix pentru a proteja persoanele de astfel de cazuri."Viorica Dancila ar trebui sa se autosesizeze. Premierul este angajatorul lui Darius Valcov si seful lui", mai arata Mates."Sandu Matei a fost de 2 ori in acest an subiectul pasiv unor actiuni de Politie Politica. In mod cert Statul Roman va plati scump aceste derapaje, alaturi de cei care au infaptuit aceste abuzuri grave", scria Matis pe Facebook, intr-o alta postare.Ea facea trimitere la viitoarele demersuri pe care le vor face in instanta.Avocata a facut trimitere la o alta interventie a ministrului de Interne Carmen Dan, care a facut mai multe declaratii privindu-l pe Sandu Matei, si o ancheta deschisa impotriva acestuia. Asta in contextul in care protestatarul nu fusese citat si nu stia acest lucru. Plangerea protestatarului impotriva ministrului de Interne, privind aceste aspecte, a fost declinata de la DNA la Parchetul General, iar o parte din acuzatii au fost clasate."Acesta este realul stat paralel. Amenintator, santajist, facator de dosare penale, scormonitor in istoria personala si denigrator a tot ce inseamna opozitie", a mai scris Mates.Reactia vine ca urmare a publicarii, de catre consilierul premierului, Darius Valcov, a fisei medicale a unui protestatar #rezist. Ulterior, postarea a disparut, Valcov scriind: "Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsa".Sandel Matei l-a ironizat pe Valcov si a postat un mesaj la adresa consilierului de stat: "Dariuse, mai ai tablouri, lingouri?"