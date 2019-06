Valcov a ajuns la Politie cu protestatarul "Ceausescu". Imaginile scandalului (Video)

UPDATE 2

"Cred ca stiti cu totii care e adevarul", a fost singura afirmatie a lui Darius Valcov, la intrarea in instanta. La iesirea din sala de judecata, Darius Valcov a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor.Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare in acest caz. La finalul procesului, a avut loc un incident. Politistii l-au ridicat pe protestatarul Marian Tivilic Morosanu, cunoscut drept "Ceausescu", dupa ce l-a filmat si l-a apostrofat pe Darius Valcov la iesire din instanta.Atat Valcov, cat si "Ceausescu" au fost urcati in masina politiei si condusi la Sectia 14.Avocatul sau, Adrian Georgescu, a precizat ca fostul consilier al premierului Viorica Dancila urma sa mearga in Elvetia pentru a-si duce copilul in tabara, sustinand ca nu era "o plecare gen Mazare, Udrea, Bica"."Urma sa plece in Elvetia, sa-si duca copila in tabara. Nu este niciun fel de secret ca sora lui Valcov se afla in Elvetia de 10 ani. Pentru copila fusese cumparata tabara respectiva, achitata, am si trimis documente procurorului de caz. (...)Valcov nu se mai afla sub imperiul masurilor preventive de aproape trei ani. Daca Valcov ar fi vrut sa plece din tara, pentru ca avem o hotarare care nu este definitiva, eu cred ca ar fi putut sa o faca de o mie de ori pana acum. (...) Valcov este angajat in Bucuresti, are un contract de munca in mediul privat", a explicat avocatul Adrian Georgescu, citat de Agerpres.In opinia avocatului, fapta de care este acuzat Valcov nu este infractiune, pentru ca acesta a publicat un document care a fost denuntat de institutiile statului, respectiv de directorul SRI, Eduard Hellvig, si de catre procurorul general."A publica un document care nu poarta marcaje de secret, pe o pagina de Facebook, cu scopul de a informa oamenii in legatura cu faptul ca autoritatile nu spun adevarul in legatura cu aceste protocoale, in opinia mea inseamna ca Valcov nu a savarsit infractiunea de care este acuzat. (...)Cand a fost luata masura fata de Valcov, marti, la ora 14,00, am retrait niste vremuri pe care le-am considerat ca nu le voi mai trai in tara asta.Masura este luata intr-un dosar in care, din februarie, nu s-a intamplat nimic, intr-un dosar in care au fost administrate toate mijloacele de proba si dosarul era finalizat, intr-un dosar in care nu mai era nimic de administrat la acest moment, un dosar care zacea in adormire", a mai spus avocatul.Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare in acest caz. La finalul procesului, a avut loc un incident. Politistii l-au ridicat pe protestatarul Marian Tivilic Morosanu, cunoscut drept "Ceausescu", dupa ce l-a filmat si l-a apostrofat pe Darius Valcov la iesire din instanta.Atat Valcov, cat si "Ceausescu" au fost urcati in masina politiei si condusi la Sectia 14."Ceausescu" i-a adresat lui Valcov mai multe cuvinte dure, l-a acuzat ca este hot si ca ar fi furat din bugetul statului: "Uitati-l, unul care va ajunge in puscarie cat de curand. Cum poate un penal ca tine sa faca bugetul tarii? Cat ai furat, spagarule Valcov? Du-te, ma, la puscarie singur, sa te predai, tot ajungi la puscarie. Cum, ma, sa ascunzi aurul intr-un cavou?"Darius Valcov nu a comentat aceste afirmatii. Fostul ministru a oprit pe strada doi politisti de la Ordine Publica si le-a explicat ca este hartuit de "Ceausescu", potrivit inregistrarii video facute de protestatar."Faceti, ma, penalilor, plangere! Cand ati furat nu v-a fost rusine?", spune "Ceausescu".Potrivit unor surse judiciare, Darius Valcov are mai multe obligatii si interdictii pe o perioada de 60 de zile in care este cercetat sub control judiciar."El nu poate parasi orasul Slatina (Olt), nu poate comunica cu mai multe persoane, nu poate purta arme, trebuie sa se prezinte la organul de politie sau la parchet ori de cate ori este chemat, sunt o parte din acestea," explica surse judiciare pentruDosarul a fost deschis dupa ce Darius Valcov a postat pe Facebook, in august 2018, un protocol de colaborare intre SRI si Parchet, care avea caracter clasificat, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016."In fapt s-a retinut ca, la data de 23 august 2018, inculpatul a publicat pe pagina personala a unei retele de socializare, o copie a unui document clasificat intitulatProtocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit legii.Postarea in cauza a inclus sase pagini din documentul mai sus mentionat, pe care erau inscrise numerele de inregistrare 09472/08.12.2016 (PICCJ) si respectiv 03656/07 decembrie 2016 (SRI), documentul fiind incadrat in clasasecrete de stat, nivelsecret, conform art. 4 al.2 lit.c din H.G.585/2002", explica procurorii DIICOT.