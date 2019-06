Valcov a venit in fata judecatorilor: Cred ca stiti cu totii care e adevarul

Ziare.

"Cred ca stiti cu totii care e adevarul", a fost singura afirmatie a lui Darius Valcov, la intrarea in instanta.Potrivit unor surse judiciare, Darius Valcov are mai multe obligatii si interdictii pe o perioada de 60 de zile in care este cercetat sub control judiciar."El nu poate parasi orasul Slatina (Olt), nu poate comunica cu mai multe persoane, nu poate purta arme, trebuie sa se prezinte la organul de politie sau la parchet ori de cate ori este chemat, sunt o parte din acestea," explica surse judiciare pentruDosarul a fost deschis dupa ce Darius Valcov a postat pe Facebook, in august 2018, un protocol de colaborare intre SRI si Parchet, care avea caracter clasificat, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016."In fapt s-a retinut ca, la data de 23 august 2018, inculpatul a publicat pe pagina personala a unei retele de socializare, o copie a unui document clasificat intitulatProtocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit legii.Postarea in cauza a inclus sase pagini din documentul mai sus mentionat, pe care erau inscrise numerele de inregistrare 09472/08.12.2016 (PICCJ) si respectiv 03656/07 decembrie 2016 (SRI), documentul fiind incadrat in clasasecrete de stat, nivelsecret, conform art. 4 al.2 lit.c din H.G.585/2002", explica procurorii DIICOT.