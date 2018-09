Adina Florea neaga ca ar avea vreo legatura cu Valcov si este nemultumita de declaratiile lui Lazar

Ziare.

Reactia a venit si dupa ce procurorul general al Romaniei a confimat astazi ca se fac verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, unde lucreaza Adina Florea."In parchetul asta nu sunt numai eu, iar eu sunt in concediu. Eu nu-l cunosc pe Darius Valcov sau pe cineva din jurul sau", a declarat Adina Florea, la Antena 3."Observ ca se incearca legarea acestui protocl de numele meu, eu asa vad lucrurile. Acum poate le vad eu deformat", a mai spus procuroarea. Ea a mai arata ca dezvaluirea acestor informatii s-a facut in ziua in care Tudorel Toader a anuntat numele sau.Adina Florea a explicat ca la Parchetul Curtii de Apel Constanta nu lucreaza doar ea, dar si procurori si grefieri. Ea a fost nemultumita de reactia lui Lazar: "Vi se pare o infomatie asupra careia sa iasa insusi procurorul general, daca nu incerci sa-i dai o anumita greutate?".Procurorul general al Romania a confirmat astazi ca exista o verificare la Parchetul Curtii de Apel Constanta, unde Adina Florea ocupa functia de procuror general adjunct, in cazul publicarii protocolului SRI - PICCJ de catre Darius Valcov."Exista o verificare in curs la Parchetul Curtii de Apel Constanta", a declarat Augustin Lazar, fara a face alte declaratii. Jurnalistii de la G4Media dezvaluisera ca o echipa a Parchetului General a fost zilele trecute in control la Parchetul Curtii de Apel Constanta, din seiful caruia ar fi disparut protocolul secret.