Consilierul de stat Darius Valcov este vizat la DNA in doua noi dosare

Prima ancheta de la DNA

Relatia Valcov- Berna

Fraude din fonduri europene?

A doua ancheta de la DNA

Ancheta, pe mai multe paliere

Fost primar al orasului Slatina, fost senator PSD, fost ministru al Finantelor, Darius Valcov (42 de ani) este considerat eminenta cenusie a programului economic al PSD.Potrivit unei analize Ziare.com, Valcov mai are si alte doua dosare pe rolul instantelor:, pe rolul Tribunalului Dolj, termen pe 10 aprilie.luare de mita si trafic de influenta., pe rolul Tribunalului Gorj, termen pe 12 martie.instigare la dare si luare de mita.Pe 28 ianuarie 2019, procurorul Danut Volintiru, seful Sectiei de combatere a coruptiei din DNA a analizat situatia anchetelor disjunse din megadosarul care a ajuns la Inalta Curte. La finalul unei Ordonante care are 172 de pagini, procurorul a decis continuarea unor cercetari, declinari la alte parchete sau a inchis o parte din ancheta.", se arata intr-un raspuns trimis de DNA, la solicitarea Ziare.com.Potrivit sursei citate, Volintiru a clasat o parte din aceste anchete, in baza art. 10 alin, literele:a) -"fapta nu exista";b) -"fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege";c) -"nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea";d) -"faptei ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii";i) -"exista autoritate de lucru judecat".De asemenea, a mai fost dispusa solutia disjungerii si declinarea competentei de solutionare a unora dintre cauzele disjunse in favoarea altor unitati de Parchet pentru continuarea cercetarilor in legatura cu savarsirea unor infractiuni aflate in competenta acestora.Este vorba de Parchetele Judecatoriei Slatina si de pe langa Tribunalul Olt.Despre ordonanta semnata de Danut Volintiru a scris si publicatia locala Concret in Olt. Prima ancheta care a ramas la DNA vizeaza modul in care autoritatile publice au accesat fonduri europene in cazul mai multor contracte."Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare in municipiul Slatina", semnat pe 13 mai 2010, in valoare de 36 milioane de lei."Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare in orasele Scornicesti si Potcoava", semnat pe 13 mai 2010, in valoare de 22 milioane de lei."Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare in Draganesti -Olt si Piatra -Olt", semnat pe 4 august 2010, in valoare de 19 milioane de lei.Darius Valcov a condus Primaria Slatina in perioada iunie 2004- martie 2012. Autoritatea contractanta in aceste cazuri a fost Compania de Apa Olt SA, dar Valcov ar fi avut influenta in aceasta societate, potrivit DNA. Aceste contracte au fost castigate de asocierea Tehnologica Radion SRL si Riloval SL Spania.Tehnologica Radion SRL era controlata de milionarul Theodor Berna, cel care a denuntat la DNA ca i-ar fi dat spaga lui Darius Valcov 20% din aceste contracte. In schimbul banilor, politicianul ar fi intervenit in favoarea Tehnologica Radion."Cu ocazia derularii procedurilor de licitatie referitoare la atribuirea celor trei contracte, membrii comisiei au procedat, la indemnul inculpatului Valcov Bogdan Darius, in mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor conditii de eligibilitate in scopul favorizarii firmei omului de afaceri", se arata in rechizitoriul DNA.Procurorii DNA au decis ca in acest caz sa se faca o expertiza, care urma sa stabileasca daca s-au respectat etapele stabilite in procedura la licitatie, daca operatiunile in baza carora s-au facut decontarile au fost reale, daca a fost incalcata legislatia cand au fost organizate licitatiile si daca au fost depuse docuente incomplete sau false, care au avut ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.In acest caz, procurorii au deschis o ancheta "in rem", cu privire la fapta, vizand folosirea sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea de fonduri din bugetul UE, sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei.In cazul celei de-a doua anchete de la DNA, disjunse din dosarul trimis la Inalta Curte, procurorii vizeaza o posibil infractiune de fraude cu fonduri europene si abuz in serviciu. Dosarul este deschis in rem si vizeaza fapta, in acest moment, potrivit ordonantei semnate de procurorul Danut Volintiru.Aceasta are legatura cu modul in care Primaria Slatina a semnat 12 contracte de finantare care vizeaza reabilitari de spatii verzi si/sau infrastructura de acces, incluzand alei rutier si pietonal, in valoare de 12 milioane de lei. Aceste contracte au fost semnate in perioada 2010-2012.Potrivit denunturilor din dosar, Valcov ar fi fost cel care a initiat proiectele de Hotarari ale Consiliului Local Slatina si a semnat in cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operational Regional 2007-2013 cele 12 contracte de finantare.Asta in conditiile in care nu a declarat si nu a prezentat ADR Sud - Vest Oltenia si nici Ministerului Dezvoltarii Regionale a Apelor si Padurilor, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional, contractul nr. 11272/25 august 2010, avand ca obiect concesionarea Serviciului Public de administrare a domeniului public si privat privind intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, spatiilor verzi, a locurilor de joaca si fantanilor arteziene din municipiul Slatina pe o perioada de 30 de ani cu posibilitatea prelungirii cu inca 15 ani in valoare de 8.000 de miliarde lei vechi (200 milioane de euro) . Acest contract a fost atribuit SC Rupiah SA.Ancheta DNA vizeaza modul in care s-a facut concesionarea contractului catre Rupiah. Acesta societate ar fi fost condusa de un administrator care era apropiat de Darius Valcov. Denuntatorii folosesc termenul de interpus pentru administratorul acestei companii.In plus, este vizata si modalitatea prin care in 2009, Valcov a privatizat Aceti, firma de constructii municipala, care ulterior a fost preluata de Rupiah.Nu in ultimul rand, sunt cercetate posibile nereguli in accesarea si cheltuirea fondurilor europene in derularea celor 12 contracte.