Darius Valcov cere anularea sentintei de 8 ani de inchisoare, in baza exceptiei privind completurile specializate UPDATE

Inalta Curte a amanat acest proces pentru 17 septembrie.Timp de aproape doua ore, avocatii au solicitat mai multe probe pentru a fi administrate in aceasta faza: martori, expertize, documente de la diverse institutii publice. Inalta Curte urmeaza sa se pronunte pe aceste cereri.La finalul sedintei, avocatul lui Darius Valcov a declarat presei ca fostul ministru o sa dea o declaratie in acest caz.Exceptia completurilor specializate a fost ridicata prima data in mod public de avocatii lui Liviu Dragnea, in dosarul Angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman. Ulterior, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a sesizat Curtea Constitutionala cu aceasta exceptie.Pana in prezent, CCR a amanat de 5 ori pronuntarea in acest caz, urmatorul termen a fost stabilit pentru data de 3 iulie.Avocatii din dosarul lui Darius Valcov isi sustin in acest moment in fata unui complet de 5 judecatori exceptiile, motivele de apel si probele pe care vor sa le administreze in acest caz.De exemplu, Valcov mai cere audierea lui Vasile Blaga si a mai multor functionari care au facut parte din comisiile de licitatii, dar si martori care au fost audiati in faza de fond a procesului.Alti inculpati cer sa li se comunice care este stadiul anchetelor din dosarul disjuns de la DNA din acest proces sau daca SRI a colaborat cu DNA in aceasta ancheta. Avocatii cer diverse expertize sau sa li se comunice diverse inscrisuri de la diferite institutii publice.Un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte a luat astazi in discutie motivele de apel si probele propuse de Darius Valcov, fost ministru al Finantelor, in procesul in care contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare pentru mai multe fapte de coruptie.La prima strigare a dosarului, avocatul lui Darius Valcov si procurorul DNA au cerut amanarea cazului. Fostul ministru nu a venit la acest termen.Avocatul lui Valcov era nemultumit ca doi dintre judecatorii care fusesera trasi initial la sorti in acest complet, Geanina Arghir si Ioana Bogdan, au fost schimbati cu alti doi colegi, deoarece sunt in concediu de odihna.Procurorul DNA a cerut un nou termen pentru a studia motivele de apel depuse de Darius Valcov in aceasta dimineata.Completul de 5 judecatori a decis suspendarea procesului pentru jumatate de ora, insa a respins amanarea.Completul de 5 judecatori din acest caz este format din Lavinia Lefterache, Andrei Rus, Alina Ilie, Marius Foitos si Hermina Iancu.Darius Valcov a fost condamnat pe data de 8 februarie 2018, de instanta suprema, la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, dupa ce ar fi cerut de la o firma de constructii 20% din valoarea unor contracte publice, in perioada in care era edil la Slatina.Decizia instantei nu este definitiva.