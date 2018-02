Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, condamnat la 8 ani de inchisoare

Dosar din 2015

Inalta Curte a decis confiscarea de la Darius Valcov a sumei de 6,2 milioane de lei. Fostul primar al orasului Slatina a fost condamnat la 4 ani si 6 luni, afaceristul Lucian Susala a primit 2 ani cu suspendare, iar afaceristii Petre Timofte si Constantin Tomescu cate 3 ani de inchisoare.Dosarul in care este implicat Darius Valcov este pe rolul instantelor din mai 2015. Cazul a ramas in pronuntare pe 9 ianuarie 2018, iar pronuntarea a fost amanata de doua ori. Decizia din acest caz nu este definitiva, poate fi apelata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Darius Valcov, fost primar al Slatinei timp de doua mandate, a fost membru al PDL, apoi a trecut la PSD, fiind numit de partid ministru al Finantelor. Valcov a lucrat la elaborarea actualului program de guvernare al PSD, dar si la raportul de evaluare a ministrilor Cabinetului Grindeanu.Pe 30 ianuarie 2018, el a fost numit consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului Viorica Dancila.La ultimul termen al procesului desfasurat in ianuarie 2018 la ICCJ, un procuror DNA a solicitat condamnarea inculpatilor la pedepse cu executare, orientate spre maxim prevazut de lege. Acest lucru i-ar putea aduce acestuia 14 ani de inchisoare.De asemenea, procurorul a cerut mentinerea sechestrului si confiscarea bunurilor gasite la perchezitii, printre care 3 lingouri din aur si 172 de tablouri. Reprezentantul DNA a aratat ca, in perioada 2009 - 2010, in calitate de primar la Slatina, Darius Valcov a acceptat promisiunea unui comision de 20% dintr-un contract pentru reabilitarea retelelor de apa din cinci localitati din judetul Olt, primind in total suma de 6,6 milioane lei."Sunt relevante probele stranse in ancheta si readministrate in timpul judecatii. Denuntul martorului Theodor Berna, care a detaliat discutiile si procentul stabilit de 20% si apoi cum a dat banii. Sunt relevante si denunturile facute de Ramba, privind implicarea lui Minel Prina.Inculpatul Prina a recunoscut la audieri si la confruntare ca Valcov i-a spus ca firma lui Berna trebuie sa castige licitatiile. Secretara lui Berna a confirmat ca Valcov a fost la firma Tehnologica Radion in perioada in care au fost dati banii. Testul poligraf facut de Valcov arata ca acesta fost nesincer in raspunsurile referitoare la banii primiti de la Berna", a spus procurorul.Darius Valcov a respins categoric aceste acuzatii si a cerut achitarea sa. "S-au vorbit multe, bani ascunsi in ziduri, bani dati in cimitir, lucruri care nu s-au regasit in dosar, doar in spatiul public si doar scaparile de la parchet pe surse. Orice om din Romania m-ar fi condamnat atunci pe loc. Si eu cred ca m-as fi condamnat", a declarat Valcov.