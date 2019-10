Inalta Curte a sesizat CJUE in cazul completurilor specializate si a suspendat judecata in cazul Valcov

DNA a sustinut sesizarea CJUE

Avocat: Vom da posibilitatea Judecatoriei Caracal sa ignore deciziile CCR

Precedentul Elena Udrea

Apelul lui Darius Valcov

Condamnarea

Instanta a suspendat judecata procesului lui Darius Valcov pana la solutionarea cererii de catre Curtea de Justitie a UE. Decizia nu este definitiva, ci cu recurs in 72 de ore de la pronuntare pe dispozitia de suspendare a judecatii.Completul a trimis intrebari la CJUE privind deciziile CCR si dreptul european. Mai exact, daca aplicarea dreptului UE permite unei instante nationale sa inlature aplicarea unei decizii CCR.Minuta Inaltei Curti arata ca decizia a fost luata in majoritate de judecatori. CJUE ii sunt trimise astfel 4 intrebari.Prima face referire la articolele din tratatele UE si directivele europene privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, dar combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale UE. ICCJ vrea sa stie daca aceste reglementari europene ", care sa solutioneze o exceptie procesuala care ar viza o eventuala nelegala compunere a completurilor de judecata, in raport de principiul specializarii judecatorilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie (neprevazut de Constitutia Romaniei) si sa oblige o instanta de judecata sa trimita cauzele, aflate in calea de atac a apelului (devolutiva), spre rejudecare, in primul ciclu procesual la aceeasi instanta?"A doua intrebare face trimitere la articolul 2 din Tratatul UE si articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE, care "trebuie interpretate in sensul ca se opun constatarii de catre un organ exterior puterii judecatoresti a nelegalei compuneri a completurilor de judecata din cadrul unei sectii a instantei supreme (completuri compuse din judecatori in functie, care la momentul promovarii indeplineau inclusiv conditia specializarii solicitata pentru a promova la sectia penala a instantei supreme)?"Iata si ultimele doua intrebari:3. "Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii trebuie interpretata in sensul ca permite instantei nationale sa inlature aplicarea unei decizii a instantei de contencios constitutional, care interpreteaza o norma inferioara Constitutiei, de organizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, inclusa in legea interna privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, norma interpretata in mod constant, in acelasi sens, de o instanta de judecata timp de 16 ani?"4. "Conform articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene principiul liberului acces la justitie include specializarea judecatorilor si infiintarea unor completuri specializate la o instanta suprema?"Minuta precizeaza ca a existat si opinie separata in sensul respingerii sesizarii Curtii de Justitie a Uniunii Europene.Anterior, procurorul DNA a cerut astazi Inaltei Curti sa sesize CJUE. Potrivit acestuia, intrebarile sunt pertinente, sunt utile si au legatura cu cauza."Suspendati judecarea cauzei, este obligatorie aceasta masura.Domeniile in care se pun intrebarile fac parte din titlul 5 al CEDO si se incadreaza la posibilitatea judecatii urgente.Privind articolul 19 din Tratatul Uniunii Europene are evidenta legatura cu cauza si implica obligatia statelor membre de a garanta acest drept. In judecata in apel intervenind motivarea CCR, rezulta ca invocarea acestor norme este necesara pentru dezlegarea procesului.Se pune problema daca decizia CCR, prin dispozitiile date in paragrafele 169 si 170, indeplineste cerintele garantarii independentei instantelor si magistratilor, asa cum prevede Tratatul Uniunii Europene.CJUE sa spuna daca intruziunea CCR nu reprezinta, de fapt, o ingerinta in actul de justitie. Nerespectarea acestor decizii CCR constituie abatere, de aceea, instanta suprema in mod corect intreaba CJUE daca poate fi folosit dreptul comunitar existent fata de indicatiile acestui organism", a precizat reprezentantul DNA.Procurorul DNA a facut trimitere la doua directive europene, privind spalarea banilor si combaterea fraudelor din fondurile europene, dar si la jurisprudenta CJUE.Procurorul a reiterat ca nerespectarea deciziilor CCR constituie abatere disciplinara.Avocatii au pus concluzii de respingere a sesizarii CJUE. "Decizia CCR nu are cum sa nu aiba aplicabilitate in dreptul intern," spune unul dintre aparatori.Potrivit avocatilor, in procesul de fata sunt aplicate normele de drept intern."CCR a stabilit ca acele completuri de judecata sunt nelegal constituite si a completat ca dosarele aflate in faza de apel trebuie rejudecate. Nu cred ca este o imixtiune in activitatea de judecata si nu a afectat independenta magistratilor," explica un alt avocat."Discutam de o falsa problema", conchide unul dintre aparatori.Avocatul lui Darius Valcov a cerut respingerea sesizarii CJUE in acest caz."Problema principala a acestora, daca Inalta Curte poate sa inlature o decizie a CCR? Aceasta este problema. Oricum am reformula intrebarile, ne intoarcem mereu la aceasta problema. Daca se sesizeaza CJUE, vom schimba ordinea constitutionala. Vom da posibilitatea, de exemplu, Judecatoriei Caracal sa ignore deciziile CCR," spune avocatul lui Valcov.Completul de 5 judecatori din acest proces este format din Ana Hermina Iancu, Andrei Claudiu Rus, Lavinia Lefterache, Marius Foitos si Ioana Bogdan.Este pentru a doua oara cand Inalta Curte pune in discutie sesizarea CJUE cu privire la deciziile CCR. Pe 22 aprilie 2019, un complet de 5 judecatori a sesizat instanta europeana cu trei intrebari preliminare in dosarul Gala Bute-Elena Udrea, privind decizia CCR in cazul completurilor de 5 judecatori.Intrebarile sunt facute pentru a lamuri cine are intaietate in cazul proceselor cu fraude europene, o decizie a CCR sau legislatia europeana?Magistratii au mai decis suspendarea procesului Gala Bute - Elena Udrea pana cand CJUE o sa dea o prima decizie.Dosarul lui Darius Valcov este din martie 2019 pe rolul completului de 5 judecatori, dar judecata a fost trenata pentru angajarea de aparatori, discutiile privind probele solicitate si de vacanta judecatoreasca.In timpul verii, pe 3 iulie, CCR a decis ca a existat un conflict intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie.Potrivit motivarii, in primul rand, vor fi afectate dosarele care au fost judecate in faza de fond de un complet de 3 judecatori si care se afla in faza de apel pe rolul completurilor de 5 judecatori. Acestea urmeaza sa fie rejudecate de instante specializate in infractiuni de coruptie, asa cum a decis CCR.Darius Valcov a fost condamnat pe 8 februarie 2018, de Inalta Curte, la opt ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, dupa ce ar fi cerut de la o firma de constructii 20% din valoarea unor contracte publice, in perioada in care era edil la Slatina.Decizia instantei a fost contestata la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.In iunie 2019, Darius Valcov a demisionat din functia de consilier al premierului pe probleme economice, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea.