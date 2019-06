Inalta Curte admite probele solicitate de Darius Valcov: Va fi audiat Vasile Blaga si se va viziona marturisirea de la DNA

Care este stadiul anchetelor

Ziare.

com

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a admis mai multe probe solicitate de incupatii implicati in acest caz. Printre acestea si audierea ca martori a lui Vasile Blaga si a oamenilor de afaceri Theodor Berna si Andrei Ovidiu Ramba.O alta proba admisa este inregistrarea declaratiei in care Darius Valcov a recunoscut initial acuzatiile DNA. Fostul ministru spune acum ca ar fi dat aceasta declaratie sub presiune.", arata Inalta Curte.In plus, DNA trebuie sa transmita care este stadiul anchetelor disjunse din acest dosar.", mai arata Inalta Curte.Pe de alta parte, Inalta Curte a respins reaudierea mai multor martori ceruti de Darius Valcov, o solicitare de emitere a unor adrese, pentru a intreba la DNA diverse detalii procedurale si efectuarea unei expertize financiar-contabile.Intreaga minuta poate fi accesata pe site-ul Inaltei Curti. Magistratii i-au pus in vedere lui Valcov sa se prezinte la instanta "pentru a-si exprima punctul de vedere, in sensul de a preciza daca doreste sa dea declaratie in aceasta faza procesuala, iar in cazul in care nu se poate prezenta la instanta sa depuna o declaratie autentificata din care sa rezulte, fara echivoc, pozitia acestuia cu privire la acest aspect."," se mai arata in minuta instantei.