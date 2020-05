Judecatorii verifica daca DIICOT a clasat legal ancheta in cazul lui Darius Valcov, pe protocolul secret cu SRI

Procesul, suspendat

Ce decizie poate lua judecatorul

Ziare.

com

Politicianul era cercetat pentru infractiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, iar in vara anului 2019 chiar a fost pus sub control judiciar in acest caz. Pe 28 februarie 2020, DIICOT a decis renuntarea la urmarirea penala.DIICOT a precizat ca s-a avut in vedere si solutia adoptata de Parchetul General intr-un caz separat, care o viza pe Nicoleta Ichim, prim procuror la Parchetul Curtii de Apel (PCA) Constanta, si in care s-a dat tot renuntare la urmarirea penala. In cazul acesteia, principalul motiv pentru decizie a fost ca femeia a recunoscut ca a fotocopiat protocolul la solicitarea sefei sale, procurorul Adina Florea.," explicau magistartii.Si procurorul Adina Florea a scapat de probleme in acest caz, in cazul sau clasarea a fost data chiar de colegii de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, pe 15 mai 2019, in baza articolului 16, litera a), din Codul de procedura penala, adica "fapta nu exista".Conform Codului dePprocedura Penala, ordonanta prin care s-a dispus renuntarea la urmarirea penala se comunica spre confirmare, in termen de 10 zile de la data la care a fost emisa, unui judecator de camera preliminara.DIICOT a sesizat in acest caz instanta competenta, Curtea de Apel Bucuresti, pe 4 martie. Instanta a stabilit primul termen de judecata pe 23 martie. La acel termen, insa,Judecatorul de camera preliminara verifica legalitatea si temeinicia solutiei de renuntare la urmarirea penala pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul de urmarire penala si a inscrisurilor noi prezentate si, prin incheiere, admite sau respinge cererea de confirmare formulata de procuror.In cazul in care respinge cererea de confirmare, judecatorul de camera preliminara:a) desfiinteaza solutia de renuntare la urmarire penala si trimite cauza la procuror pentru a incepe sau a completa urmarirea penala ori, dupa caz, pentru a pune in miscare actiunea penala si a completa urmarirea penala;b) desfiinteaza solutia de renuntare la urmarirea penala si dispune clasarea.