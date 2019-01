O fosta Miss Univers Romania, care e martor cheie in dosarul Valcov, a fost angajata la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza

Membru in CA la Telecomunicatii CFR

Sursa: Declaratia de avere din mai 2018

A absolvit Spiru Haret

Sursa: Declaratia de interese din mai 2018

Cum au evoluat declaratiile

Detaliile apar in declaratia de avere a tinerei, postate pe site-ul ANI. Anterior, Larisa Popa a ocupat functia de consilier personal al secretarului de stat Alexandru Potor din Ministerul Agriculturii.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a fost infiintata de Guvern in aprilie 2018 si se ocupa de proiectele de investitii in parteneriat public-privat, elaborarea de programe de dezvoltare economica si social pe termen scurt, mediu si lung si face prognoze si studii privind echilibrul macroeconomic, sectorial si regional.Aceasta structura functioneaza in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului.Potrivit declaratiei de avere din mai 2018, Larisa Popa a incasat de la Ministerul Agriculturii suma de 23.221 de lei, iar de la un centru de infrumusetare 7.250 de lei.In declaratia de avere din mai 2018, fosta Miss Univers arata ca a incasat 13.305 lei, indemnizatie de membru al Consiliului de Administratie a societatii Telecomunicatii CFR SA.Despre angajarea Larisei Popa la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a scris si publicatia locala Impact in Olt. Pressone arata in 2017 ca Larisa Popa a absolvit o scoala sanitara si, apoi, Facultatea de Marketing din cadrul Universitatii "Spiru Haret".Ea a infiintat Galeria Raphael in anul 2013. Este vorba de societatea care apare in dosarul lui Darius Valcov, in spatele careia s-ar fi aflat fostul ministru, potrivit DNA. Sediul galeriei se afla pe strada Stockholm, intr-una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei.Larisa Popa este in continuare asociat unic al societatii, potrivit celei mai recente declaratii de interese.In declaratia de martor data la DNA, Larisa Popa a explicat ca-l cunoaste pe Valcov din 2011. Cel care i-ar fi spus sa colaboreze in cadrul unei societati care urma sa se ocupe de comercializarea obiectelor de arta ar fi fost afaceristul Andrei Ramba, denuntator in dosarul lui Valcov.Firma ar fi fost facuta cu bani de la Ramba si de la Lucian Susala - om de incredere al lui Darius Valcov, condamnat la 2 ani cu suspendare in dosarul de la Inalta Curte.In declaratia de la DNA, Popa a explicat ca banii pentru achizitionarea operelor de arta erau primiti de la Susala sau de la consiliera lui Valcov, Sandra Stanescu. Pentru activitatea in cadrul galeriei, salariul sau ar fi fost de 3.000 de lei pe luna.Atunci cand a fost audiata la Inalta Curte, Larisa Popa si-a nuantat declaratiile, potrivit presei locale. Ea a tinut sa precizeze ca nu a cumparat niciuna din operele de arta pe numele lui Darius Valcov.Intrebata de unul dintre avocatii lui Darius Valcov daca a simtit ca se fac presiuni asupra ei, Larisa Popa a afirmat ca procurorul de caz i-ar fi spus "sa termine cu prostiile"."Dupa perchezitii eu am mers direct la DNA, la cererea procurorului. In lipsa avocatului meu sau a altor martori, procurorul m-a intrebat a cui e galeria. Am spus ca e a lui Ramba, iar el mi-a zis sa termin cu prostiile si sa incep sa spun adevarul pentru ca altfel imi schimba calitatea de martor. Eu am spus ca ca voi spune adevarul si mi-am asteptat avocatul", a declarat Larisa Popa.