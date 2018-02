Probele care i-au adus lui Valcov condamnarea de 8 ani de inchisoare pentru spaga

Denunturile: Comision intre 15-20%

Darius Valcov a primit o condamnare de patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta, sase ani pentru spalare de bani si doi ani pentru operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functia. Dupa contopirea acestora, a rezultat condamnarea de 8 ani. Judecatorii au dispus si confiscarea a 6.200.000 lei. De asemenea, instanta a decis mentinerea sechestrului instituit in acest dosar pe bunuri si conturi ale actualului consilier al premierului. Decizia nu este definitiva.Practic, Valcov este acuzat ca ar fi primit suma de 6.200.000 de lei de la afaceristul Theodor Berna, cel care controleaza societatea Tehnologica Radion, pentru a-i facilita castigarea unor licitatii organizate de Compania de Apa Olt. Era vorba de un comision de 15-20% din contractele publice. Banii ar fi fost dati prin trei modalitati: la sediul Tehnologica Radion, prin intermediul lui Minel Prina si prin intermediul unui lant de firme, de la Tehnologica Radion la Plus Confort, MKS Still Grand Serv, Bogmar Pro Design si CafminDenunturile lui Theordor Berna si ale altor doi afaceristi, Andrei Ovidiu Ramba si Alexandru Mocanu , cei care controlau o parte din societatile prin care au trecut banii, au fost coroborate cu alte probe: declaratiile angajatilor de la Compania de Apa Olt, angajati de la Tehnologica Radion, declaratiile celorlalti administratori de firma implicati pe traseul financiar. Secretara lui Theodor Berna a povestit la Inalta Curte cum Darius Valcov a venit la sediul Tehnologica Radion.De altfel, inalnirea de la sediul Tehnologica Radion este confirmata de discutiile telefonice dintre Valcov si Berna. Pentru a face rost de bani cash, Berna a vandut un teren catre Tehnologica Radion, actele tranzactiei si retragerile bancare sunt probe in acest proces . Detaliile apar in concluziile procurorilor DNA depuse la ultimul termen de judecata in cazul Valcov.Nu in ultimul rand au contat interceptarile facute afaceristilor intermediari in cazul in care banii s-au dus prin firme. Banii plimbati prin lantul de firme au atras atentia Fiscului, care a observat ca tranzactiile sunt fictive. Rapoartele sunt in dosarul de la Inalta Curte. De frica controlului, afaceristii s-au intalnit de mai multe ori si discutau unde ajungeau banii.... Astia sunt niste pulifrici, cum imi zice mie Darius. Asa imi zice mie, pulifirici.Asa iti zice Darius, pulifirici?!Da! DA! (...) si o sa-i mai spun inca o data si daca ma cheama sa vorbesc cu Darius: "Fratilor, ganditi-va bine, nu sunt numai eu, Bogdan Timofte, in chestia asta, pulifriciu'. Suntem toti. O luam toti."De altfel, cei doi sunt protagonistii discutiilor in care Valcov se intalnea in cimitir cu cei implicati.Si zice... Si zice ca ar fi zis Darius saptamana trecuta, cat am stat noi pe aici in Bucuresti, s-au dus, s-au intalnit in cimitir si au vorbit si...Im?Si zice ca ar fi zis Darius: "Ba, daca se ajunge la nu stiu ce...", cu o lacrima asa in colt s-a intors si a zis a... "Eu mi le asum pe toate. Nu o sa va las pe niciunu' asa."Pentru a scoate bani cash din firme, una din firmele implicate a facut un ante-contract de vanzare-cumparare, care nu a fost semnat niciodata, doar pentru a se plati avansul.Dupa cum am aratat, Alexandru Mocanu este unul dintre denuntatorii din acest caz. Bogdan Timofte a fost condamnat astazi la 3 ani de inchisoare.Valcov a primit cea mai mare condamnare, 6 ani de inchisoare, pentru infractiunea de spalarea banilor. Banii pe care i-ar fi primit de la Berna i-ar fi folosit, prin intermediul unor persoane interpuse, pentru achizitionarea unor opere de arta. El ar fi creat astfel aparenta existentei altor proprietari, in conditiile in care toate aceste bunuri au fost dobandite de el.Potrivit DNA, in perioada 2013-2014, Valcov a intrat in posesia mai multor opere de arta in valoare de 2.558.658 lei achizitionate cu banii proveniti din savarsirea infractiunii de trafic de influenta: 124 opere de arta.De asemenea, Fostul deputat de Olt, Daniel Barbulescu, finul lui Valcov, a adus la DNA un seif in care se aflau sume de bani in lei si dolari, lingouri de aur si un colet continand 3 tablouri, despre care au sustinut ca apartin fostului ministru de Finante.Persoanele care au cumparat operele de arta au explicat in fata magistratilor cum primeau banii si ordinele de la Valcov pentru a face aceste achizitii. Cele mai multe erau cumparate de la licitatii. Banii folositi pentru deschiderea firmei Galeria Raphael, care urma sa se ocupe de comercializarea obiectelor de arta, au venit tot de la fostul ministru.In timpul anchetei, procurorii DNA au observat "absenta unor afaceri licite care sa justifice operatiunile comerciale fictive". Potrivit DNA, o parte din tablourile cumparate in modul aratat in capitolele anterioare, au fost ascunse in spatele unor pereti falsi.Lucian Susala, om de incredere al lui Valcov, a dat detalii despre cum a carat aceste tablouri cu o furgoneta. Susala a fost condamnat astazi la doi ani de inchisoare cu suspendare.