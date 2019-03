Sotia lui Toni Grebla, noul avocat al lui Darius Valcov, cere judecarea dosarului la ICCJ

Ziare.

Procesul in care Darius Valcov este acuzat de instigare la dare si luare de mita s-a incheiat, marti, cu o noua amanare.Avocatul lui Valcov sustine ca Tribunalul Gorj nu este competent sa judece aceasta cauza, intrucat faptele pentru care clientul sau a fost trimis in judecata sunt asimilate celor de coruptie."Am invocat eu o exceptie, de nulitate absoluta, pe articolul 281, litera b, din Codul de Procedura Penala, privind necompetenta materiala si personala a instantei de la Gorj. S-a dat termen ca sa discutam cererea, au fost audiati trei martori. In perioada de referinta, 2012-2015, la care fac referire presupusele fapte prin rechizitoriu, Valcov avea calitatea de primar al municipiului Slatina.Faptele pentru care este trimis in judecata sunt asimilate faptelor de coruptie si pe calitatea lui, competenta sa judece cauza este Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este opinia mea. Ei au retinut in mod corect ca avea calitatea de primar, dar faptele pentru care a fost trimis in judecata nu ar fi in legatura cu serviciul. Si Inalta Curte ar putea sa se pronunte pe necompetenta organului de urmarire penala, pentru ca trebuia sa fie facuta de DNA", a declarat Mihaela Grebla, avocatul lui Darius Valcov.Despre acuzatiile aduse lui Darius Valcov, Mihaela Grebla, care il va reprezenta pe Valcov alaturi de Lucia Furtuna, spune ca sunt "o prostie"."O prostie! Ar fi instigat pe un denuntator care avea si el la randul lui calitatea de deputat, la momentul acela, l-ar fi determinat pe acest personaj sa mearga la OCPI, unde sa gaseasca o persoana care sa vina si sa instruiasca salariatii de la societatea aceasta presupus controlata de Valcov", a spus noul avocat al lui Darius Valcov.Darius Valcov a lipsit de la termenul de marti.Fostul ministru al Finantelor si senator de Olt, Darius Valcov, este acuzat de procurori ca ar fi mituit un functionar din cadrul Oficiului de Cadastru.Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Darius Valcov este acuzat ca a initiat constituirea a trei societati care actionau ca un tot unitar, respectiv SC Millenium Topographica SRL, SC Contis Company SRL si SCA Ciobanu si Asociatii. Ulterior, fostul ministru al Finantelor Publice ar fi decis sa-l coopteze, in cadrul uneia dintre acestea, pe Eduard Cincu, functionar al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliare (OCPI) Olt, care sa verifice in prealabil documentatia intocmita de catre angajatii SC Millenium Topographica SRL - avand ca activitate cadastru - astfel incat sa nu fie inregistrate multe respingeri de la OCPI.