Valcov cere vizionarea in sedinta publica a inregistrarii de la DNA, in care recunoaste faptele de coruptie

DNA: "Sa fie vizionate toate"

Pledoaria avocatului

Schimbarea de strategie

Ziare.

com

Solicitarea a fost facuta in fata completului de 5 judecatori de la Inalta Curte, care judeca apelul lui Darius Valcov impotriva sentintei de 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie.Procesul a fost amanat pentru 17 septembrie, dar pana atunci instanta trebuie sa se pronunte pe solicitarile de probe.Procurorul DNA a aratat Inaltei Curti ca nu se opune acestei probe si ca pot fi vizionate toate inregistrarile cu Darius Valcov, deoarece nu e nimic de ascuns.Trebuie spus ca, in 2015, in timpul anchetei, fostul ministru a dorit sa semneze un acord de recunoastere a vinovatiei, insa procurorul de caz a refuzat. Motivul: infractiunile de care era acuzat Darius Valcov erau foarte grave, trafic de influenta si spalare de bani, fapte care aveau limita de 7 ani, respectiv 12 ani de inchisoare.Potrivit Codului de Procedura Penala: ".""Am cerut acest lucru pentru a se vedea cum a dat aceasta declaratie. A citit-o de pe foi, care au fost facute anterior si acele foi erau schimbate de avocatii de la acea vreme.La un moment dat, se va vedea pe inregistrare, ca au fost trase mai multe foi, iar Valcov, cand a citit, a citit ceva fara noima", a explicat la finalul sedintei de judecata avocatul Adrian Georgescu.Potrivit acestuia, Valcov era arestat in momentul in care a recunoscut faptele si ar fi facut un compromis in acel moment.Adrian Georgescu mai arata ca Valcov a declarat ca ar fi incercat incheierea unui acord de recunostere a vinovatiei."El a spus ce s-a intamplat atunci in interiorul DNA-ului.Si atunci, Valcov, arestat fiind in acea perioada, a fost de opinie ca prefera sa procedze asa decat sa mai fie tarat in ...eu stiu ce. Ulterior, s-a dovedit ca ce i s-a promis nu a fost adevarat", mai spune avocatul.A fost momentul in care Darius Valcov si-a schimbat strategia.Avocatul a aratat ca cererea DNA de vizionare a tuturor audierilor lui Darius Valcov nu poate fi in defavoarea clientului sau, deoarece doar declaratia din 31 martie a fost inregistrata, iar celelalte declaratii nu sunt de recunoastere a acuzatiilor.Cererea inedita a avocatului a fost discutata si in sala de judecata. Un magistrat din completul de 5 judecatori a aratat ca aceasta declaratie a lui Darius Valcov a fost data in prezenta a doi avocati."Am solicitat si audierea celor doi avocati", a spus Adrian Georgescu.Instanta a vrut sa stie daca Valcov a facut plangere pentru "malpraxis", in cazul fostilor aparatori, dar avocatul a negat acest lucru.