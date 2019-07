Valcov scapa de condamnarea de 8 ani in baza deciziei CCR. Alte VIP-uri care ar beneficia sunt Udrea, Bica, Sova sau Nita

Decizia nu ar afecta dosarele care sunt solutionate definitiv, asa cum este cazul liderului PSD, Liviu Dragnea.

Surse: Dosarul lui Valcov se rejudeca

Dosarele aflate in contestatie

Achitarile, rejudecate?

Mazare ar scapa de sentinta din cazul "Polaris"

CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiectie facuta de Florin Iordache. Judecatorii au constatat miercuri existenta unui conflict pana in ianuarie 2019, cand colegiul de conducere al ICCJ a decis infiintarea de completuri specializate.Potrivit unor surse din magistratura in primul rand vor fi afectate dosarele care au fost judecate in faza de fond de un complet de 3 judecatori si care se afla in faza de apel pe rolul Completurilor de 5 judecatori."Decizia CCR s-ar putea aplica in cazul dosarelor aflate pe rolul Completurilor de 5 judecatori. In faza de apel, Completul de 5 judecatori ar putea desfiinta sentintele de condamnare date in fazele de fond, iar cazurile sa fie rejudecate din faza de fond. Trebuie sa vedem minuta deciziei", sustin sursele citate.Printre aceste dosare se numara condamnarea de 8 ani de inchisoare a fostului ministru al Finantelor, Darius Valcov.De asemenea, ar putea fi afectate si dosarele care se afla in faza de rejudecare a apelurilor, in baza contestatiilor in anulare promovate in baza Completurilor de 5 judecatori, cum sunt cele din cazurile: Gala Bute - Elena Udrea, al fostei sefe DIICOT, cel al fostului ministru al Economiei, Constantin Nita, cazul Dan Sova - CET Govora sau dosarul de coruptie in care sunt acuzati Mircea si Vlad Cosma."In momentul in care se rejudeca apelul, avocatii inculpatilor pot contesta deciziile date in faza de fond de completuri nelegal constituite", explica sursele citate.Si procesele inculpatilor achitati de completurile de 3 judecatori nespecializate pe coruptie ar trebui sa se rejudece de la zero, la solicitarea procurorilor DNA.In aceasta situatie este fostul premier Victor Ponta, fostul trezorier al PSD, Mircea Draghici si deputatul PSD, Sebastian Ghita.Sursele citate spun ca de aceasta prevedere ar putea beneficia si fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, condamnat pentru fapte de coruptie la 9 ani si 10 luni de inchisoare in dosarul "Polaris"."Chiar daca acesta a fost condamnat in mai 2019, completul sau a fost format in 2018," arata sursele citate.Decizia nu s-ar aplica insa in cazul "Retrocedarilor de pe litoral", in care Radu Mazare a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare, de un complet de 3 judecatori.