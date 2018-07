Valcov: Vrem sa modificam Legea insolventei, apoi toti escrocii vor disparea. Fostul ministru ataca Realitatea TV

"Mafia" din Energie

"Eu sunt din categoria penalilor"

"Datoriile totale ale insolventilor sunt mai mari decat pensiile din 2016. Mai mult, inainte de aparitia legii datoriile erau de 13 miliarde (de lei - n.r.) . Dupa aparitia legii s-au dus la 48 de miliarde", a declarat la Romania TV Darius Valcov, afirmand ca Executivul vrea sa modifice Legea Insolventei.El a mai spus ca dupa ce Legea insolventei va fi modificata "toti acesti escroci vor disparea". De asemenea, Valcov a lansat un atac la adresa postului Realitatea TV."Realitatea TV are astazi, la sfarsitul lunii trecute, 121,4 milioane de lei datorie. In fiecare luna mai adauga inca un milion datorie. Din 2011 Realitatea nu a mai platit nici macar un leu la bugetul de stat. Nu se platesc nici macar contributiile pentru ei (pentru angajati - n.r.) pentru pensii sau pentru sanatate. Cam 9,2 miliarde de lei sunt datoriile cu retinere la sursa. Adica firma le retine. In sapte ani de zile nu mai exista niciun caz, pentru ca legea spune ca daca nu iesi din insolventa intri in faliment. In cazul Realitatea, sunt doua firme care detin Realitatea si fiecare la randul ei mai are una, mai are trei in insolventa, iar cealalta mai are noua in insolventa, adica sunt 13 in insolventa detinute de un numar de actionari", a afirmat Valcov.Consilierul premierului a mai spus ca banii datorati de firmele aflate in insolventa "probabil nu vor mai putea fi recuperati niciodata"."Astazi avem de recuperat, nu numai de la aceasta categorie, ci toate arieratele, sunt de 97 de miliarde de lei. 84% sunt nerecuperabili", a mai spus Valcov.Consilierul premierului, Darius Valcov, a declarat vineri ca in piata energiei mafia este mare, iar cei care incearca sa schimbe lucrurile sunt amenintati si santajati. Valcov a transmis si un mesaj celor care vorbesc despre politicieni penali."In piata energiei lucrurile sunt mai delicate. Mafia e atat de mare incat trebuie sa te porti cu manusi. Guvernul a modificat calculul redeventele. Curtea de Conturi spunea ca atentie ca voi calculati la un tarif care nu mai functioneaza. S-a modificat si s-a legat de nivelul de la Bursa din Austria. In acest an am incasat in plus cu 30 milioane de euro in acest cu aceasta modificare legislativa care statea in pixul presedintelui ANRM, deci printr-un ordin al ANRM. Nu a semnat nici cand a avut hotarare judecatoreasca definitiva in 2013. Foarte multi sunt stat in stat", a declarat Darius Valcov, consilierul de stat al premierului, la Romania TV.Acesta a vorbit despre un sistem in care oficialii sunt amenintati daca incearca sa regleze situatia."Te ameninta, te santajeaza, iti pune catusele si daca nu are cu ce. Ai familie, ai copii, pana la urma iti doresti sa fii sanatos si sa traiesti. Eu azi inteleg foarte bine ce se intampla vom ajunge probabil in varful acestui ciclon probabil in septembrie, este clar ca lucrurile nu mai pot merge asa. Eu sunt din categoria penalilor, dar totusi sa vedem ce fac penalii, oare nu se lupta cu niste mafioti?", a mai spus Valcov.